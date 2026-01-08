Igor Thiago lập kỷ lục ghi bàn của cầu thủ người Brazil tại Ngoại hạng Anh

Đã có rất nhiều cầu thủ người Brazil hàng đầu thi đấu tại Ngoại hạng Anh, nhưng không ai ghi nhiều bàn thắng hơn trong một mùa giải như Igor Thiago. Tiền đạo 24 tuổi này vừa nâng tổng số bàn thắng của mình lên 16 bàn sau cú đúp giúp Brentford thắng 3-0 trước Sunderland vào thứ Tư.

Igor Thiago nâng tổng số bàn thắng của mình lên 16 bàn sau cú đúp giúp Brentford thắng Sunderland 3-0.

Theo thống kê của công ty Opta, 16 bàn là số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ người Brazil ghi được trong một mùa giải tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Thiago đã vượt qua cựu tiền đạo của Liverpool, Roberto Firmino. Tiền vệ cánh của Arsenal, Gabriel Martinelli hay Matheus Cunha - cựu tiền đạo của Wolves hiện đang chơi cho Man.United - những người đều có 15 bàn thắng trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Ngoài ra còn có thể kể đến Gabriel Jesus, Richarlison và Philippe Coutinho là những tiền đạo hàng đầu khác của Brazil đã và đang thi đấu tại tại Ngoại hạng Anh.

Thiago đang ở mùa giải đầu tiên với tư cách là tiền đạo số một của Brentford, sau sự ra đi gần đây của Ivan Toney, Bryan Mbeumo và Yoane Wissa. Anh chưa từng khoác áo đội tuyển Brazil nhưng đang nỗ lực để được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè năm nay.

Một cầu thủ tấn công khác cũng đang nổi lên trong mùa giải này là Antoine Semenyo cũng ghi bàn thắng quan trọng vào thứ Tư, giúp Bournemouth giành chiến thắng 3-2 trước Tottenham. Một bàn thắng quyết định trận đấu. Một tràng pháo tay nhiệt liệt. Đó là những gì Semenyo thu hoạch trong trận đấu có lẽ là cuối cùng với Bournemouth trước khi chuyển đến Man.City.

Antoine Semenyo ghi bàn thắng quan trọng giúp Bournemouth chiến thắng 3-2 trước Tottenham.

Tiền đạo người Ghana đã ghi 10 bàn thắng mùa này cho Bournemouth, bắt đầu bằng cú đúp vào lưới Liverpool tại Anfield ở vòng đấu mở màn. BBC đưa tin Man.City đã đồng ý đáp ứng điều khoản giải phóng hợp đồng của Semenyo với mức giá 65 triệu bảng, và cầu thủ sẵn sàng gia nhập đội chủ sân Etihad trong những ngày tới.

Trong một trận đấu có thể được xem là một trong những trận hay nhất của Ngoại hạng Anh mùa này, Harvey Barnes đã ghi bàn ở phút 102 giúp Newcastle đánh bại Leeds 4-3. Leeds đã dẫn trước 3 lần tại St James’ Park và dẫn 3-2 khi đồng hồ điểm qua phút 90. Nhưng vẫn còn rất nhiều kịch tính phía trước. Bruno Guimaraes gỡ hòa 3-3 từ chấm phạt đền ở phút 91 và Barnes xoay người ghi bàn thắng thứ 2 của cá nhân trong trận đấu và cũng là bàn thắng quyết định.

Dù chiến thắng, Newcastle cũng chịu tổn thất lớn khi hậu vệ Fabian Schar phải được cáng ra khỏi sân vì chấn thương mắt cá chân trái nghiêm trọng. Chân trái của Schar bị kẹt dưới chân tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds khi cả 2 tranh chấp bóng trong hiệp 2 tại sân St. James’ Park. Cầu thủ người Thụy Sĩ 34 tuổi ngay lập tức tỏ ra đau đớn và ra hiệu bị thương. Anh che mặt khi được cáng ra khỏi sân với chân trái được băng bó. Đây là một tổn thất nữa cho hàng phòng ngự của Newcastle, đội hiện đang thiếu vắng Dan Burn.

LINH SƠN