Thomas Frank gắn kết với ban lãnh đạo Tottenham bất chấp phong độ sa sút

HLV Thomas Frank bối rối trong trận thua Bournemouth

Tottenham đã để thua Bournemouth 2-3 tại Premier League hôm thứ Tư, với bàn thắng ở phút 95 của Antoine Semenyo khiến đội bóng của Frank phải nhận thêm một thất bại nữa. Kết quả này khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, trong khi cả Micky van de Ven và Joao Palhinha đều dính vào những vụ xô xát sau trận đấu tại sân Vitality. Ngoài ra, đội trưởng Cristian Romero đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng, dường như chỉ trích ban lãnh đạo Tottenham vì đã lan truyền "những lời dối trá" trước khi anh chỉnh sửa bài đăng.

Thật vậy, kể từ đầu mùa giải trước, chỉ có Wolves (36) là đội phải chịu nhiều thất bại hơn Tottenham (30 – ngang bằng với West Ham và Southampton) tại Premier League. Tuy nhiên, Frank cho biết, mặc dù những thủ lĩnh trẻ như Romero chắc chắn sẽ mắc sai lầm, ông vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện tình hình hiện tại trên sân cỏ.

Frank nói với các phóng viên: "Tôi nghĩ, đặc biệt là trong bóng đá, điều quan trọng nhất là phải tránh những lời bàn tán ồn ào. Bạn có thể thấy tình huống với bài đăng của Cuti (Romero). Có thể có những trường hợp khác không mấy tích cực hoặc nhiều người bàn tán. Khi muốn thu hút cầu thủ, chúng ta cần kể câu chuyện khách quan nhất có thể về CLB tuyệt vời này và lý do tại sao họ nên đến với CLB".

"Tôi khá chắc chắn rằng những cầu thủ và người đại diện thông minh có thể nhận ra nếu có một chút ồn ào. Tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải nhấn mạnh rằng, mặc dù có những lời bàn tán, CLB vẫn rất đoàn kết. Johan Lange, Vinai Venkatesham và tôi rất đoàn kết. Ban lãnh đạo cũng rất đoàn kết. Chúng tôi biết đây là giai đoạn khó khăn mà chúng ta cần phải vượt qua".

Frank cũng xác nhận rằng Tottenham đang nỗ lực "rất, rất, rất nhiều" để cải thiện đội hình sau khi phải chịu nhiều tổn thất về nhân sự trong suốt mùa giải. HLV của Tottenham mô tả chấn thương của Dejan Kulusevski là "phức tạp" và nói thêm rằng Rodrigo Bentancur bị chấn thương gân kheo nghiêm trọng hơn dự kiến ​​ban đầu. Có lẽ cú sốc lớn nhất là chấn thương của Mohammed Kudus, người sẽ phải nghỉ thi đấu ba tháng tới vì chấn thương gặp phải trong trận đấu với Sunderland, tin tức này đến chỉ vài ngày sau khi Brennan Johnson được bán cho Crystal Palace.

"Lucas Bergvall đang được kiểm tra (vào thứ Năm). Chúng tôi sẽ biết thêm thông tin về cậu ấy sau," Frank nói. "Tương tự với Rodrigo Bentancur. Rodri bị chấn thương gân kheo - có vẻ như là một chấn thương nặng, thật không may. Chúng tôi chưa biết thời gian hồi phục. Chúng tôi sẽ biết sau. Còn Mohammed Kudus, thật không may, bị chấn thương nặng hơn ở gân cơ tứ đầu." Đó là một trong những trận đấu mà chúng tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế tháng Ba."

Tottenham chỉ thắng một trong sáu trận đấu gần nhất tại Premier League, nhưng họ có cơ hội thoát khỏi giải đấu này vào cuối tuần này ở vòng ba FA Cup. Đội bóng của Frank sẽ tiếp đón Aston Villa đang có phong độ cao tại sân vận động Tottenham Hotspur vào thứ Bảy, và HLV người Đan Mạch hy vọng một kết quả tích cực có thể là nền tảng để xây dựng.

"Chúng tôi rất muốn có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ. Nhưng điều quan trọng là phải tập trung vào trận đấu vào thứ Bảy. Đó là một cơ hội tốt vì đó là một giải đấu quan trọng đối với CLB. Đây là một giai đoạn khó khăn mà chúng ta sẽ vượt qua".

HOÀNG HÀ