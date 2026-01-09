Man.City chiêu mộ Semenyo với giá 64 triệu bảng

Man.City đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Antoine Semenyo từ Bournemouth. Cầu thủ 26 tuổi này đã chuyển đến sân Etihad với mức phí ban đầu là 62,5 triệu bảng, cộng thêm 1,5 triệu bảng tùy thuộc vào các điều khoản bổ sung.

Antoine Semenyo chuyển đến Man.City với mức phí ban đầu là 62,5 triệu bảng.

Semenyo đã ký hợp đồng 5 năm rưỡi, có thời hạn đến năm 2031, sau khi hoàn tất kiểm tra y tế vào thứ Năm. Tuyển thủ Ghana, người sẽ khoác áo số 42, đã được đăng ký kịp thời cho cuối tuần và có thể ra mắt Man.City trong trận đấu vòng 3 FA Cup gặp đội bóng hạng Nhất, Exeter City vào thứ Bảy. Anh cũng sẽ đủ điều kiện tham gia trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn gặp Newcastle tại sân St James' Park vào thứ Ba.

Giám đốc bóng đá Hugo Viana của Man.City cho biết Semenyo đã trở thành ưu tiên hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng tại Bournemouth. “Chúng tôi liên tục theo dõi các cầu thủ trên khắp thế giới. Antoine là người mà chúng tôi muốn nhất”, Viana nói. “Cậu ấy đã chứng tỏ mình có thể thi đấu tốt ở Ngoại hạng Anh. Cậu ấy khiêm tốn, chăm chỉ, chuyên nghiệp và hoàn toàn tập trung vào việc trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Cậu ấy lý tưởng cho chúng tôi”.

Semenyo rời Bournemouth sau khi ghi 10 bàn thắng trong 20 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, và đến với hy vọng giúp Man.City giành được các danh hiệu trong nửa sau của mùa giải. “Tôi rất tự hào khi được gia nhập Man.City”, Semenyo nói. “Tôi đã theo dõi Man.City trong thập kỷ qua dưới thời Pep Guardiola, và họ là đội bóng thống trị Ngoại hạng Anh cũng như đạt được những thành tích tuyệt vời ở Champions League, FA Cup và Cúp Liên đoàn. Tôi còn rất nhiều tiềm năng để phát triển, vì vậy được ở CLB này, ở giai đoạn này trong sự nghiệp của mình, là hoàn hảo đối với tôi”.

“Đó là một đặc ân thực sự khi được ở đây”, Semenyo nói thêm. “Tôi chắc chắn rằng phong độ tốt nhất của mình vẫn chưa đến. Man.City đang ở vị trí rất thuận lợi, vẫn còn tham gia 4 giải đấu. Tôi thực sự cảm thấy mình có thể giúp họ có nửa cuối mùa giải mạnh mẽ”.

Sau Semenyo, mục tiêu tiếp tuyển mộ theo của Man.City - đội xếp thứ 2 Ngoại hạng Anh và kém 6 điểm so với ngôi đầu của Arsenal - là trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace.

