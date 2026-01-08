Man.City tiếp tục mất điểm dù Haaland đạt mốc bàn thắng mới

Hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Man.City tiếp tục bị giáng một đòn mạnh sau trận hòa 1-1 với Brighton hôm thứ Tư. Lần thứ 2 liên tiếp, Man.City để mất lợi thế dẫn trước trên sân nhà qua đó chính tay mình tự kéo giảm áp lực lên Arsenal ở vị trí đầu bảng.

Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 150 của anh chỉ sau 173 trận cho Man.City.

Sau trận hòa 1-1 với Chelsea hôm Chủ nhật, đội bóng của Pep Guardiola lại bị cầm hòa tại Etihad, lần này là bởi Brighton. Quả phạt đền thành công ở phút 41 của Erling Haaland - bàn thắng thứ 150 của anh chỉ sau 173 trận cho CLB, cũng là người chạm cột mốc bàn thắng này nhanh nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh - không đủ để ngăn Man.City đánh mất điểm trên sân nhà lần thứ 2 liên tiếp. Kaoru Mitoma đã gỡ hòa cho Brighton ở phút 60. Cũng chính Haaland đã bỏ lỡ cơ hội vàng ghi bàn thắng quyết định khi sút thẳng vào thủ môn Bart Verbruggen của Brighton ở những phút cuối.

HLV Guardiola thất vọng đánh giá: “Vấn đề không phải là có xứng đáng thắng trận đấu hay không - kết quả là kết quả. Tôi không phải là người tin rằng những gì chúng tôi đã làm là không công bằng. Kết quả là kết quả, một điểm cho họ và một điểm cho chúng tôi, và đó là những gì đã xảy ra... Nó khá giống với hiệp 2 trận gặp Sunderland và Chelsea, có lẽ chúng tôi không bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng”.

“Tôi rất thích cách chúng tôi đã chơi, rất nhiều!”, Pep nói thêm. “Rất nhiều cầu thủ mới, và rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi rất thích những điều tốt đẹp đó, nhưng vấn đề là chúng tôi không ghi bàn. Có quá nhiều cơ hội rõ ràng và không chỉ một, hai, ba cầu thủ, mà là tất cả những người ở tuyến trên - chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Và thật không may, chúng tôi không thể ghi bàn, và ghi bàn là một phần của công việc của bạn. Chúng tôi đã chơi xuất sắc. Chúng tôi đã làm được những điều rất, rất tốt, về mặt phòng ngự, toàn đội vô cùng quyết tâm, phòng thủ rất tốt với tất cả mọi người. Nhưng chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong vòng cấm, và chúng tôi không thể ghi bàn. Không chỉ hôm nay, không chỉ một cầu thủ, mà là tất cả mọi người!”.

Kaoru Mitoma đã gỡ hòa cho Brighton ở phút 60.

Chuỗi 3 trận hòa, bao gồm trận hòa 0-0 với Sunderland vào ngày đầu năm mới, khiến Man.City vẫn kém Arsenal 5 điểm, dù đã chơi nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách với đội đầu bảng có thể được nới rộng lên 8 điểm nếu Arsenal đánh bại Liverpool vào thứ Năm. “Nếu không thắng, chúng ta không thể nghĩ đến chức vô địch”, Guardiola nói về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. “Chúng tôi đã có một kết quả đáng kinh ngạc ở Nottingham Forest, một trận đấu khó khăn, và sau khi chơi 3 trận gần nhất và phân tích cách chúng tôi đã chơi? Chúng tôi đã chơi thực sự tốt!”.

“Đó là cách chúng tôi chơi và nguồn năng lượng mà chúng tôi có. Đơn giản vậy thôi, nguồn năng lượng và cách chúng tôi chơi sẽ tạo ra những cơ hội mà chúng tôi tạo ra, những bàn thắng kỳ vọng. Chỉ là chúng tôi không đưa bóng vào lưới. Chỉ vậy thôi. Không chỉ một cầu thủ, mà là rất nhiều cầu thủ không làm tốt việc ghi bàn”.

VIỆT TÙNG