Liverpool sẽ “nhàm chán”khi vai diễn giữa họ và Arsenal đảo chiều

Chưa ai từng nghĩ đến một ngày Liverpool bị gắn mác “nhàm chán”. Nhưng bóng đá luôn xoay vòng nhanh hơn chúng ta tưởng. Một năm trước, họ là nhà vô địch, còn Arsenal là kẻ đuổi theo trong tuyệt vọng. Giờ đây, chính đội bóng của Mikel Arteta lại vươn lên, cách biệt tới 14 điểm – có thể là 17 nếu họ thắng trong trận đối đầu trực tiếp.

Nếu mùa trước người ta nói “boring, boring Arsenal” (Arsenal nhàm chán” vì lối chơi toan tính, thì giờ đây, đến lượt Liverpool của HLV Arne Slot nghe điều đó. Và dù ông cố gắng phản bác, sự thật là đội bóng áo đỏ đã đánh mất niềm vui vốn là bản sắc. Slot bảo: “Tôi biết tôi nổi tiếng với thứ bóng đá tấn công, với nhiều cầu thủ tấn công trên sân. Nhưng khi họ vắng mặt, tôi buộc phải thay đổi”. Lời biện minh nghe hợp lý, song không giấu được cảm giác trục trặc đang lan khắp đội hình.

Kể từ khi hòa Leeds 0-0 tại Anfield, rồi tiếp tục chơi mờ nhạt trước Fulham, Liverpool đã rơi vào trạng thái kiệt ý tưởng. Những pha tấn công không còn sắc bén, nhịp độ pressing không còn khiến đối thủ ngộp thở. Và đó chính là điều khiến Anfield – sân bóng từng là cơn bão điện – trở nên tĩnh lặng.

Nguyên nhân sâu xa? Một mùa hè chuyển nhượng sai nhịp. Sau khi đánh bại Arsenal hồi tháng Tám, họ chiêu mộ Alexander Isak, dự định tạo ra “bộ tứ” mới cùng Florian Wirtz, Mohamed Salah và Hugo Ekitike. Nhưng đến giữa mùa, chỉ Wirtz là lành lặn. Salah dự Cúp châu Phi, Isak chấn thương, Ekitike mờ nhạt. Liverpool đã chuẩn bị cho một dàn nhạc giao hưởng, nhưng lại phải chơi solo.

Slot chọn sự an toàn – và mất đi bản ngã

Sau chuỗi 9 thất bại trong 12 trận, Slot buộc phải đổi lối. Liverpool trở lại với công thức an toàn, dày đặc tiền vệ – một kiểu 4-4-2 ngụy trang trong 4-3-3 – với bốn cầu thủ trung tâm cùng lúc: Gravenberch, Jones, Mac Allister và Szoboszlai.

“Không phải tôi muốn thế”, Slot biện minh, “mà vì tôi không còn đủ cầu thủ chạy biên. Tôi luôn thích 4-3-3 với hai cánh thật sự.” Nhưng người ta hiểu, sự thật nằm ở chỗ khác: Slot đang đặt sự cân bằng lên trên cảm xúc. Cách chơi đó giúp Liverpool đứng vững hơn – 9 trận bất bại – nhưng cái giá là họ đánh mất thứ từng khiến Klopp trở thành biểu tượng: bóng đá bùng nổ, áp đặt, dám mạo hiểm. Sự thực dụng của Slot khiến Liverpool không còn vui mắt, mà cũng chưa đủ sắc để hiệu quả. Sau 20 vòng, có đến 6 đội tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn họ, dù chỉ 2 đội sút nhiều hơn.

Câu chuyện này giống một nghịch lý. Khi Arsenal từng bị chỉ trích vì “chán”, họ tiến hóa để trở thành đội chơi tấn công hiệu quả nhất giải. Còn Liverpool, đội từng khiến mọi hàng thủ sợ hãi, giờ lại phải giấu móng vuốt để sống sót.

Slot bảo: “Tôi không chọn lối chơi phòng ngự, chỉ là chúng tôi phải ổn định lại trước.” Song ổn định là con dao hai lưỡi: nó đem lại điểm số, nhưng cũng bào mòn bản sắc. Và khi người hâm mộ bắt đầu thốt lên “boring, boring Liverpool”, có lẽ đó là lời cảnh báo đau nhất dành cho vị HLV người Hà Lan.

Arsenal vs Liverpool: Bài kiểm tra bản lĩnh

Tháng 8 năm ngoái, cú sút phạt tuyệt đẹp của Szoboszlai giúp Liverpool thắng 1-0, duy trì chuỗi toàn thắng đầu mùa. Nhưng chỉ vài tháng sau, họ gần như hết cơ hội bảo vệ ngôi vương. Trong khi đó, Mikel Arteta và các học trò đang tận hưởng khởi đầu hoàn hảo cho năm 2026. Sau khi Man City bị Brighton cầm hòa, khoảng cách đang là 5 điểm. Theo mô phỏng của Opta, tỷ lệ vô địch của Arsenal lên tới 85,7%, trong khi Liverpool chỉ còn... 0,07%.

Arsenal coi trận gặp Liverpool như một cột mốc kiểm chứng bản lĩnh. Họ đã thắng hai mùa liên tiếp trên sân nhà trước các nhà đương kim vô địch (Manchester City 2023-24 và 2024-25), và hiện cũng đang có chuỗi 7 trận thắng sân nhà liên tiếp tại Premier League – thành tích chỉ kém kỷ lục 10 trận của chính Arteta hồi 2022.

Phong độ của các trụ cột cũng rất ấn tượng. Declan Rice lập cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp Premier League, còn Gabriel Magalhães ghi bàn hai trận liền, chứng tỏ sức mạnh từ các tình huống cố định – điểm mạnh lớn nhất của Arsenal mùa này với 12 bàn từ bóng chết, dẫn đầu giải cùng Leeds. Ngược lại, Liverpool lại thủng lưới tới 13 bàn từ tinh huống cố định, chiếm gần nửa tổng số bàn thua (46,4%), cho thấy sự mong manh ở khâu phòng ngự cố định.

Ngoài ra, Bukayo Saka đang là “khắc tinh” của The Reds, khi ghi bàn trong ba lần tiếp Liverpool gần nhất tại Emirates – nếu lập công nữa, anh sẽ trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên làm điều này bốn trận liên tiếp.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Liverpool – họ từng thắng Arsenal 26 lần tại Premier League và có thể hoàn tất “cú đúp” thứ tám trước Pháo thủ – nhưng siêu máy tính Opta lại dự đoán kịch bản ngược: trong 10.000 mô phỏng, Arsenal thắng 61,7%, Liverpool chỉ 18,1%, còn hòa là 20,2%.

Nói ngắn gọn, dù lịch sử thuộc về Liverpool, hiện tại hoàn toàn nằm trong tay Arsenal – đội bóng đang chơi như một nhà vô địch thực thụ.

Arsenal: David Raya, Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres. Liverpool: Alisson Becker, Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Curtis Jones, Cody Gakpo.

HỒ VIỆT