Man.City tiếp tục nhận tin vui trên thị trường chuyển nhượng

Marc Guehi khi cùng Crystal Palace đối đầu Man.City ở lượt đi mùa giải này.

HLV Oliver Glasner của Crystal Palace chính là người đã công khai thông tin về Guehi trong buổi họp báo hôm thứ Tư. Nhà cầm quân người Áo thừa nhận rằng đội trưởng của mình có thể chuyển đến Man.City trong tháng này nếu Crystal Palace nhận được mức giá mà họ yêu cầu. Tuyển thủ Anh sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải và đã suýt chuyển đến Liverpool vào mùa hè năm ngoái, trước khi Crystal Palace rút khỏi thương vụ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Glasner trả lời câu hỏi liệu Guehi có thuộc về Man.City vào tháng Giêng hay không: “Theo tôi là có thể. Tôi không ngây thơ đến mức không biết rằng nếu có một lời đề nghị khổng lồ từ Man.City và Marc muốn thực hiện, điều đó sẽ xảy ra. Ai cũng muốn cậu ấy chơi cho Crystal Palace, ký hợp đồng mới và ở lại đây mãi mãi. Nhưng mặt khác, hợp đồng sẽ kết thúc vào mùa hè này và nếu có ai đó đến trong khi bạn đang gặp khó khăn về tài chính, sẽ có lúc CLB nói rằng ‘chúng ta phải làm điều đó’. Sẽ có một ngưỡng nhất định, nếu Marc nói rằng cậu ấy muốn ra đi và số tiền vượt quá ngưỡng đó, thì điều đó sẽ xảy ra”.

Man.City đang trong nỗ lực bám đuổi phong độ xuất sắc của Arsenal, đội đang dẫn đầu với 6 điểm nhiều hơn. Đội chủ sân Etihad đang có cơ hội thu hẹp cách biệt nếu đánh bại đội khách Brighton vào thứ Tư, trong khi hy vọng Liverpool sẽ ngáng đường Arsenal trong màn đại chiến tại Emirates vào thứ Năm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Pep Guardiola bất ngờ lâm vào cuộc khủng hoảng ở vị trí trung vệ sau khi Ruben Dias phải nghỉ thi đấu tới 6 tuần vì chấn thương gân kheo, còn Josko Gvardiol phải phẫu thuật gãy xương ống chân trong tuần này và chưa xác định thời điểm trở lại. Cuộc khủng hoảng này càng thúc đẩy Man City nỗ lực chiêu mộ Guehi vào tháng Giêng.

Guardiola hiện đã không có sự phục vụ của John Stones, người chỉ đá chính một trận đấu ở giải đấu kể từ tháng 8, trong khi hậu vệ cánh Rayan Ait-Nouri đang thi đấu cho Algeria tại Cúp bóng đá châu Phi. Man.City sẽ tiếp đón Brighton vào thứ Tư mà không có sự phục vụ của Savinho, Oscar Bobb, Mateo Kovacic và Omar Marmoush.

VIỆT TÙNG