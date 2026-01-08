Rosenior “chưa sẵn sàng” dẫn dắt Chelsea đối đầu Fulham

Tân HLV của Chelsea, Liam Rosenior đã chọn theo dõi trận đấu từ khán đài sân Craven Cottage - cùng với đồng chủ sở hữu Behdad Eghbali - trong khi HLV tạm quyền Calum McFarlane điều hành trận thứ 2 liên tiếp vào thứ Tư. Và họ đã phải chứng kiến thất bại đáng tiếc 1-2 trước chủ nhà Fulham.

Thẻ đỏ sớm của Marc Cucurella khiến Chelsea thúc thủ 1-2 tại Fulham.

McFarlane đã gây ấn tượng khi dẫn dắt Chelsea giành trận hòa 1-1 trước Man.City ngay tại sân Etihad hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, trận cầm quân thứ 2 của ông đã gặp trắc trở sớm khi hậu vệ Marc Cucurella bị đuổi khỏi sân ở phút 22 vì cản trở một cơ hội ghi bàn rõ ràng của đội chủ nhà. Trong thế thiếu người, Chelsea đã bị Raul Jimenez chọc thủng lưới ở phút 55, dù Liam Delap gỡ hòa 1-1 ở phút 72 nhưng bàn thắng ở phút 82 của Harry Wilson đã giúp Fulham giành chiến thắng. Đội vô địch Club World Cup hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng sau khi kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 5.

Với những gì đã được chứng kiến, Rosenior rõ ràng đã cảm nhận được thách thức mà ông sẽ phải đối mặt cùng với đội bóng chủ sân tại Stamford Bridge. Nhà cầm quân 41 tuổi người Anh vừa ký hợp đồng 6 năm dẫn dắt Chelsea vào thứ Ba, để thay thế Enzo Maresca vừa bị sa thải. Mặc dù di chuyển quãng đường ngắn đến Fulham trên xe buýt cùng đội, Rosenior cho biết ông không có đủ thời gian để chuẩn bị cho các cầu thủ.

Rosenior nói với Sky Sports trước trận đấu khi được hỏi tại sao ông không dẫn dắt đội: “Việc di chuyển, nhưng chủ yếu là vì Calum McFarlane đã làm một công việc tuyệt vời trước Man.City. Tôi nghĩ màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là trong hiệp 2, năng lượng, cường độ, chất lượng mà họ thể hiện rất tốt. Không chỉ Calum, mà cả Harry Hudson nữa, họ đã hỗ trợ các cầu thủ trong thời điểm thực sự khó khăn một cách rất tốt. Tôi vừa bay từ Strasbourg đến sáng hôm qua, vì vậy đây là khoảng thời gian khó khăn để tôi có thể tập trung vào công tác chiến thuật mà tôi muốn, nhằm giúp các cầu thủ có cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng”.

Tân HLV Liam Rosenior đã chọn theo dõi Chelsea từ khán đài sân Craven Cottage.

Sau trận đấu, HLV tạm quyền McFarlane đã ca ngợi cách Rosenior xử lý giai đoạn chuẩn bị trước trận đấu, trong bối cảnh thời gian từ khi ông được bổ nhiệm đến khi trận đấu với Fulham diễn ra rất ngắn. “Anh ấy đã xem buổi tập và chúng tôi đã nói chuyện sau đó, nhưng vì anh ấy đến quá muộn nên đã để việc chuẩn bị cho chúng tôi”, McFarlane nói. “Anh ấy đã cho chúng tôi quyền tự do lựa chọn đội hình và chiến thuật. Anh ấy rất tôn trọng và tin tưởng, để chúng tôi làm việc trước khi bắt đầu công việc vào ngày mai”.

Rosenior sẽ dẫn dắt buổi tập của The Blues vào thứ Năm, trước khi có màn ra mắt trong trận đấu vòng 3 FA Cup vào thứ Bảy trên sân đội bóng hạng 2 Charlton. “Vô ​​cùng hào hứng, tôi không thể chờ đợi”, Rosenior nói trước trận đấu với Fulham. “Từ khi còn trẻ, tôi luôn muốn trở thành một HLV, tôi đã nói về điều đó rất nhiều. Cơ hội này đến vào giai đoạn này trong sự nghiệp của tôi thật tuyệt vời, nhưng trọng tâm lớn nhất của tôi không phải là trở thành HLV của Chelsea, mà là trở thành một HLV Chelsea chiến thắng, và đó là thông điệp mà tôi đã truyền đạt cho các cầu thủ ngày hôm qua khi tôi may mắn được gặp họ lần đầu tiên. Chúng ta cần phải khởi đầu thật tốt cho phần còn lại của mùa giải”.

