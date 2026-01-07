Áp lực đang tăng rất cao lên các nhà cầm quân

Sau khi HLV Enzo Maresca và Ruben Amorim bị buộc phải rời vị trí tại Chelsea và Man.United ngày trong vài ngày đầu năm mới, áp lực đang tăng cao lên những đồng nghiệp của họ và Nuno Espirito Santo ở West Ham hay Thomas Frank ở Tottenham chắc chắn là những người đang cảm nhận rõ nhất mối nguy bị sa thải.

Nuno Espirito Santo được cho là khó có thể trụ lại ở West Ham qua tháng thứ 5.

Vào thứ Ba, thêm một vòng đấu nữa, HLV Nuno phải nhận lãnh thất bại còn West Ham dần chìm sâu hơn ở cuối bảng xếp hạng. Trong vòng 3 ngày, vị HLV 51 tuổi người Bồ Đào Nha thua liên tiếp 2 đội bóng cũ, cũng là đối thủ chính trong cuộc đua trụ hạng. Sau khi giúp đội chót bảng Wolves thắp sáng hy vọng với chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, đội của Nuno đã chứng kiến đội khách Nottingham Forest giành chiến thắng muộn 2-1.

Morgan Gibbs-White đã kiếm được và thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 89 để ấn định chiến thắng quan trọng trong cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng đang chiến đấu để trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. Forest hiện xếp ngay trên nhóm rớt hạng, ở vị trí thứ 17, nhưng chiến thắng này giúp họ hơn 7 điểm so với West Ham (thứ 18). Forest đã sa thải Nuno hồi tháng 9 năm ngoái sau mâu thuẫn với chủ sở hữu Evangelos Marinakis, và từ đó phát triển mạnh mẽ dưới quyền của Sean Dyche. Trong khi Nuno hoàn toàn đi ngược lại kỳ vọng, khi chuỗi trận không thắng của West Ham đã kéo dài lên 10 trận tại Ngoại hạng Anh, khiến dư luận tin rằng ông khó có thể tại vị qua tháng thứ 5.

HLV Thomas Frank đang chiến đấu để giữ lấy công việc sau mùa giải đầu tiên đáng thất vọng ở Tottenham.

Ở một tình huống tương tự, HLV Thomas Frank đang phải chiến đấu để giữ lấy công việc của mình sau một mùa giải đầu tiên đáng thất vọng dẫn dắt Tottenham. Đội bóng phía bắc London đang xếp thứ 13 trước chuyến làm khách đến Bournemouth vào thứ Tư, khiến áp lực ngày càng đè nặng lên cựu HLV của Brentford. Tottenham bất bại trong 3 trận gần nhất, nhưng họ chỉ thắng 2 trong 11 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, và không ghi bàn từ các tình huống mở kể từ ngày 6-12. Chiến thuật đơn điệu của Frank đã khiến người hâm mộ Tottenham khó chịu và một số người đã kêu gọi sa thải ông.

Tuy nhiên, HLV 52 tuổi người Đan Mạch này khẳng định ông được sự ủng hộ của Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham và các Giám đốc thể thao Johan Lange và Fabio Paratici. “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất, đó là chúng tôi hoàn toàn đồng lòng, vì vậy điều quan trọng nhất là Johan, Fabio, Vinai và tôi đều đồng lòng. Đó là điều quan trọng nhất và chúng tôi cũng đồng lòng với ban lãnh đạo”, Frank nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

Cựu giám đốc điều hành của Arsenal, Venkatesham từng ủng hộ HLV Mikel Arteta trong 12 tháng đầu đầy khó khăn tại sân Emirates. Frank hy vọng bản thân cũng sẽ nhận được sự đối xử tương tự của vị này tại Tottenham: “Vâng, chắc chắn rồi, không nghi ngờ gì nữa, cộng thêm việc Vinai cũng biết thế nào là tốt và cũng biết rằng thật không may là cần thời gian để đạt đến mức độ tốt cần thiết. Điều đó chắc chắn có lợi vì anh ấy cũng hiểu được hành trình mà chúng ta đang trải qua”.

LINH SƠN