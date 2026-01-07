Crystal Palace sẽ phong tỏa khung thành trước Aston Villa

HLV Oliver Glasner

Palace không thắng trong 5 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, chỉ giành được 1 điểm duy nhất trong chuỗi trận đó - trận hòa 1-1 với Fulham - và thua cả 4 trận còn lại, bao gồm cả trận thua 0-2 trước Newcastle United ở vòng đấu gần nhất.

Do đó, họ đã tụt nhanh trên bảng xếp hạng trong những tuần gần đây, và hiện đang đứng thứ 14 với 27 điểm trước vòng đấu thứ 21. HLV Oliver Glasner đã chỉ ra sự phòng ngự lỏng lẻo trong các tình huống cố định là nguyên nhân dẫn đến thất bại trước Newcastle hôm Chủ nhật và lưu ý rằng một số cầu thủ vắng mặt đã góp phần vào điểm yếu đó.

Glasner nói về trận thua trước Newcastle: "Chúng ta phải giải quyết vấn đề để thủng lưới quá thường xuyên từ các tình huống cố định. Có một vài lý do có thể giải thích được. Có lẽ với việc Chris Richards (bị chấn thương), chúng tôi không có một trong những cầu thủ đánh đầu tốt nhất trong vòng cấm. Với Ismaila Sarr, người thường trấn giữ ở cột gần, vắng mặt vị bận dự Cúp các quốc gia châu Phi, cũng là một tổn thất cho Palace. Cậu ấy không có mặt ở đây, trong lúc Dani Munoz bị chấn thương cũng là mất mát quan trọng khi cậu ấy có thể hình tốt”.

Trong khi đó, Villa đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal sáu điểm, và có cơ hội thu hẹp khoảng cách xuống còn ba điểm khi Pháo thủ không thi đấu cho đến thứ Năm. Sau trận thua Arsenal 1-4 trong trận đấu cuối cùng của năm 2025 – trận thua duy nhất của họ trong 10 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh – Villa đã phục hồi với chiến thắng Nottingham Forest 3-1.

John McGinn ghi hai bàn trong chiến thắng đó, với Ollie Watkins ghi thêm một bàn thắng nữa, và tiền đạo này đã ca ngợi tầm ảnh hưởng của đội trưởng đối với toàn đội. "Tôi không thể khen ngợi Ginny hết lời khi cậu ấy chơi như vậy; cậu ấy thật không thể tin được," Watkins nói. "Rất khó để cướp bóng từ cậu ấy. Bạn có thể đặt cậu ấy ở bất kỳ vị trí nào, và cậu ấy luôn luôn thể hiện tốt. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao cậu ấy là đội trưởng; cậu ấy làm gương và tôi rất khâm phục cậu ấy khi trở lại đội hình xuất phát và ghi được hai bàn thắng đó”.

HOÀNG HÀ