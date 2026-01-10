Wrexham ăn mừng chiến thắng “đặc biệt” tại FA Cup

Wrexham, một CLB thuộc Championship, đã loại đội bóng Ngại hạng Anh Nottingham Forest với tỷ số 4-3 trên chấm phạt đền, sau một trận đấu kịch tính kết thúc với tỷ số 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Wrexham, đội bóng có trụ sở ở xứ Wales do 2 diễn viên nổi tiếng Ryan Reynolds và Rob McElhenney đồng sở hữu, đã dẫn trước 2-0 khi kết thúc hiệp một nhờ các bàn thắng của Liberato Cacace và Ollie Rathbone. Igor Jesus rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng một pha đánh đầu ở phút 64, nhưng Dominic Hyam đã khôi phục lại lợi thế dẫn trước 2 bàn cho Wrexham bằng một pha đánh đầu hiểm hóc 10 phút sau đó. Tiền đạo dự bị Callum Hudson-Odoi của Forest đã ghi bàn ở phút 76 và 89 để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Khi cả 2 đội đều không thể ghi bàn thắng quyết định, trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, thủ môn Arthur Okonkwo của Wrexham là người hùng với 2 pha cứu thua xuất sắc giúp đội nhà tiến vào vòng 4 FA Cup. “HLV đã nói chuyện với chúng tôi trước trận đấu, kể về lịch sử của CLB và cách chúng tôi có thể đánh bại những đội bóng mạnh hơn rất nhiều”, thủ thành Okonkwo vui mừng nói. “Thật tuyệt vời khi cuối cùng cũng giành chiến thắng. Chúng ta chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này thôi”.

Chiến thắng hôm thứ Sáu là một chương đáng nhớ khác trong sự trỗi dậy của Wrexham, CLB được mua lại vào năm 2021 bởi cặp đôi ngôi sao Hollywood - Reynolds và McElhenney. Những ngôi sao điện ảnh này đã chứng kiến ​​sự thăng tiến nhanh chóng của Wrexham với 3 lần thăng hạng liên tiếp. Hiện tại, Wrexham đang đứng thứ 9 tại Championship, giải đấu có thứ hạng chỉ kém Ngoại hạng Anh, và chiến thắng hôm thứ Sáu là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường.

Ông chủ nổi tiếng Ryan Reynolds xuống chia vui cùng người hâm mộ Wrexham.

HLV Phil Parkinson của Wrexham đã ca ngợi chiến thắng “đặc biệt” của đội bóng trước Nottingham Forest, và bày tỏ niềm vui khi ông chủ Reynolds đã có mặt để chứng kiến ​​trận đấu. “Tôi đã trò chuyện với anh ấy trước trận đấu và thật tuyệt khi thấy anh ấy ở đây cùng gia đình”, Parkinson nói trong một cuộc họp báo. “Tôi nghĩ mẹ của Ryan đã có mặt ở đây tối nay, đây là lần đầu tiên. Vì vậy, điều này thực sự đặc biệt và tôi hy vọng họ đã có một buổi tối vui vẻ. Tôi chắc chắn rằng trên chuyến bay trở về nhà trong tối nay, họ sẽ uống vài ly rượu vang để ăn mừng”.

Đây là lần đầu tiên Wrexham đánh bại đối thủ đến từ giải đấu hàng đầu nước Anh tại FA Cup trong 26 năm. “Tôi luôn muốn chúng tôi thể hiện tốt khi những ngày trọng đại đến và tôi cảm thấy chúng tôi đã làm được”, Parkinson nói với ESPN. “Phải dành lời khen cho các cầu thủ vì tinh thần thi đấu tuyệt vời, bởi vì sau kỳ nghỉ Giáng sinh, việc phải thi đấu hiệp phụ với một đội bóng Premier League là một nỗ lực phi thường, từ cả 2 phía nhưng đặc biệt là từ chúng tôi khi phải đối đầu với một đội bóng đẳng cấp như Forest”.

PHI SƠN