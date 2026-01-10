Bukayo Saka đồng ý triển hạn với Arsenal đến năm 2031

Theo tờ báo uy tín The Athletic của Anh quốc, Bukayo Saka đã đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Arsenal. Bản hợp đồng dài hạn là một bước đi quan trọng của HLV Mikel Arteta trong việc bảo vệ ngôi sao trẻ trước sự quyến rũ của những gã không lồ châu Âu.

Saka sẽ gắn bó với Arsenal đến năm 2031

Bản hợp đồng hiện thời của Bukayo Saka còn thời hạn đến năm 2027, nhưng CLB London đã vội ràng buộc chàng trai 24 tuổi này đến năm 2031. Theo tờ The Athletic, bản hợp đồng mới 'ghi nhận vị thế của Saka như một trong những cầu thủ hàng đầu tại Premier League và châu Âu'.

Mức lương mới của Saka chưa được tiết lộ nhưng hợp đồng trước đó trị giá khoảng 200.000 bảng mỗi tuần. Arsenal vẫn chưa chính thức công bố tin tức này nhưng dự kiến ​​sẽ có thông báo trong thời gian tới. Saka là ngôi sao mới nhất của Pháo thủ cam kết tương lai với CLB sau khi William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri và Myles Lewis-Skelly cũng đã ký hợp đồng mới trong những tháng gần đây.

Việc gia hạn hợp đồng là tin vui nối tiếp dành cho Saka, khi anh xác nhận đính hôn với bạn gái lâu năm Tolami Benson vào tháng 11. Ngôi sao của Arsenal đã cầu hôn người yêu của mình trong một buổi hẹn hò lãng mạn tại một khách sạn sang trọng ở London. Saka và Tolami Benson, một giám đốc điều hành cấp cao trong lĩnh vực quy hoạch, đã bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 và luôn cố giữ kín mối quan hệ của họ.

Việc gia hạn hợp đồng gửi một tín hiệu rõ ràng đến bất kỳ CLB hàng đầu châu Âu nào muốn chiêu mộ Saka: Anh ấy sẽ ở lại phía bắc London và tin rằng Arsenal có thể cạnh tranh cho những danh hiệu cao nhất. Nếu Saka kết thúc mùa giải mà không gia hạn hợp đồng, anh sẽ chỉ còn một năm nữa là có thể rời CLB miễn phí.

Saka gia nhập học viện Hale End của Arsenal khi mới 7 tuổi, ra mắt ở tuổi 17 và đã có 294 lần ra sân cho đội một trên mọi đấu trường, mặc dù chấn thương đã cản trở anh không ít trong vài mùa giải gần đây. Mùa giải trước, Saka đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo từ tháng 12 đến tháng 3 và vấn đề đó lại tái phát ở mùa giải này, dù không nghiêm trọng như trước. Mùa giải này, Saka đã ghi được 7 bàn thắng và có 6 pha kiến ​​tạo, giúp Arsenal vươn lên dẫn đầu Premier League và giành vé vào vòng bảng Champions League.

Vào tháng 10, anh ấy trở thành cầu thủ trẻ thứ 7 trong lịch sử Premier League đạt cột mốc 100 pha kiến ​​tạo và đóng góp vào bàn thắng tại giải đấu này. Anh ấy cũng đứng thứ 5 về số pha kiến ​​tạo và đóng góp vào bàn thắng trong lịch sử Arsenal tại Premier League, cùng với Theo Walcott.

HOÀNG HÀ