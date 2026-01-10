Liam Rosenior: “Chelsea có thể noi gương ‘Thế hệ 92’ của Man.United”

Tân HLV Liam Rosenior ủng hộ chủ sở hữu Chelsea kiên trì theo đuổi chính sách trẻ.

Chelsea sở hữu đội hình trẻ nhất Ngoại hạng Anh mùa giải này - Tosin Adarabioyo là thành viên lớn tuổi nhất ở tuổi 28 - và người tiền nhiệm của Rosenior, Enzo Maresca từng ám chỉ rằng việc thiếu kinh nghiệm trong đội hình có thể trở thành vấn đề khi đội bóng của ông gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định. Nhưng Rosenior đã dẫn chứng ví dụ về Man.United, đội bóng đã thiết lập sự thống trị của họ trong bóng đá Anh suốt những năm 1990 khi David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt và Ryan Giggs đều cùng lúc gia nhập đội một khi còn rất trẻ, và trở thành những người chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Sir Alex Ferguson.

“Mọi người sẽ ném đá tôi vì điều này nhưng tôi từng là fan của Man.United và giờ tôi là fan cuồng của Chelsea”, Rosenior chia sẻ trước khi điều hành trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng của The Blues tại vòng 3 FA Cup vào thứ Bảy, trên sân Charlton Athletic thuộc Championship. “Tôi nhớ Sir Alex Ferguson đã đủ dũng cảm để đưa 6 đến 7 cầu thủ từ 19 đến 21 tuổi vào đội hình vô địch, bởi vì ông ấy tin tưởng họ. Điều họ làm sau đó là dần trưởng thành và giành được hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Đó là một giai đoạn tuyệt vời trong lịch sử CLB. Nếu không có sự dũng cảm, điều đó sẽ không xảy ra”.

Nhà cầm quân 41 tuổi, người từng dẫn dắt một nhóm cầu thủ trẻ tại Strasbourg, nói thêm: “Ở đây có tiềm năng. Có nhiều tiềm năng. Nó chưa phải là hiện thực nhưng có tiềm năng cho điều đó. Hãy nói về Moises Caicedo hay Enzo Fernandez hay Cole Palmer hay Reece James - những cầu thủ đẳng cấp thế giới và vẫn còn rất, rất trẻ. Đó là tham vọng tối thượng của CLB này - tạo ra điều đó một lần nữa. Tôi không cố gắng nói rằng tôi sẽ thực hiện được điều đó và nó chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng tôi sẽ không giới hạn tham vọng của CLB. Tôi đã chứng minh ở Strasbourg rằng tôi có thể làm việc với các cầu thủ trẻ, giúp họ tiến bộ và đồng thời giành chiến thắng. Không có lý do gì mà tôi không thể làm điều đó ở đây”.

HLV Rosenior chuẩn bị trước trận ra mắt Chelsea tại vòng 3 FA Cup trên sân Charlton Athletic.

Khi được lưu ý rằng, những cầu thủ trẻ của Man.United từng có những ngôi sao kỳ cựu như Peter Schmeichel, Roy Keane, Eric Cantona và Steve Bruce hướng dẫn, Rosenior trả lời: “Đúng vậy, và bạn sẽ thấy điều gì xảy ra ở đây sau những cuộc thảo luận mà chúng tôi đã có. Dự án này là về chiến thắng. Dự án ở đây là về việc giành chiến thắng trong các trận đấu. Không có gì khác ngoài việc cố gắng mang về những danh hiệu cho Chelsea. Tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ vì điều đó và tôi sẽ trích dẫn câu hỏi mà bạn đã đặt ra cho tôi. Cho dù tôi còn ở CLB trong ba, bốn hay năm năm nữa, tôi nghĩ CLB này sẽ thành công trong một thời gian dài sắp tới”.

“Bạn phải hiểu rằng tuổi tác chỉ là một phần. Kinh nghiệm cũng rất quan trọng. Enzo đã từng vô địch World Cup và là thủ lĩnh của đội. Reece cũng đã giành được nhiều danh hiệu. Tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tuổi của họ có thể trẻ hơn nhưng tôi có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Nhóm cầu thủ này đã từng cùng nhau trải nghiệm những chiến thắng. Đó là điều tôi muốn tận dụng để tiến lên phía trước và tạo động lực để giành được nhiều danh hiệu hơn trong tương lai”.

VIỆT TÙNG