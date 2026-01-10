Rosenior trình làng Chelsea với thử thách tại FA Cup

Trận đấu đầu tiên của Rosenior trên cương vị HLV Chelsea tiềm ẩn nguy cơ khi đối mặt với ‘sát thủ’ Charlton ở vòng 3 Cúp FA, nơi Darren Fletcher cũng gặp thách thức từ Brighton, còn Thomas Frank phải bảo vệ ghế HLV Tottenham trong trận quyết chiến với Aston Villa.

Liam Rosenior (Chelsea), Thomas Frank (Tottenham) và Darren Fletcher (Manchester United)

Định mệnh gọi tên Rosenior trước cuộc chiến với Charlton

Lần cuối cùng Liam Rosenior dẫn dắt một CLB ở bóng đá Anh là tại Plymouth, nơi đội Hull của ông thất bại 1-0, chấm dứt hy vọng giành vé tham dự vòng play-off Championship vào tháng 5-2024. Khi Rosenior bị sa thải chỉ vài ngày sau trận thua đó, ông cũng khó mà tin rằng mình sẽ được dẫn dắt Chelsea chưa đầy 2 năm sau. Nhưng Rosenior đầy quyết tâm đã làm được điều không ai ngờ tới, tạo dựng danh tiếng là một HLV trẻ đáng chú ý bằng cách dẫn dắt đội bóng không mấy nổi tiếng Strasbourg cán đích ở vị trí thứ 7 tại giải vô địch Pháp mùa trước.

Mặc dù có những thành tích ấn tượng tại một CLB khác thuộc sở hữu của BlueCo, chủ sở hữu của Chelsea, Rosenior vẫn là một lựa chọn bất ngờ để thay thế Enzo Maresca tại Stamford Bridge. Giờ đây, HLV 41 tuổi này sẽ trải nghiệm cuộc sống dưới sự soi xét kỹ lưỡng, và trận ra mắt tại The Valley sẽ là một màn giới thiệu đầy thú vị.

Rosenior biết rằng ông phải khởi đầu nhanh chóng để xua tan những nghi ngờ và một thất bại trước ‘kẻ giết hại những gã khổng lồ’ Charlton, đội bóng đang chật vật ở vị trí thứ 19 tại Championship, sẽ là một khởi đầu thảm họa cho triều đại của ông. "Cơ hội lớn đến vào giai đoạn này trong sự nghiệp của tôi là tuyệt vời nhưng trọng tâm lớn nhất của tôi không phải là trở thành HLV Chelsea, mà là trở thành một HLV Chelsea chiến thắng". Rosenior, người có cha là Leroy từng chơi cho Charlton vào những năm 1990, nói. "Chúng ta cần phải khởi đầu mạnh mẽ cho phần còn lại của mùa giải".

Thomas Frank bên bờ vực sa thải khi đụng độ Aston Villa

Được ca ngợi là một sự bổ nhiệm chắc chắn sau quãng thời gian ấn tượng với Brentford, những khó khăn của HLV người Đan Mạch Thomas Frank tại Tottenham đã cho thấy việc dẫn dắt một trong những CLB lớn nhất Premier League khó khăn đến mức nào.

Tottenham đã nhanh chóng chiêu mộ HLV 52 tuổi này sau khi sa thải Ange Postecoglou vào cuối mùa giải trước. Nhưng, giống như rất nhiều người tiền nhiệm của ông tại Tottenham, Frank đã thấy không thể đáp ứng được kỳ vọng tại CLB phía bắc London. Trái ngược hoàn toàn với lối chơi tấn công của Postecoglou, chiến thuật thực dụng của Frank tập trung vào tổ chức phòng ngự, cường độ làm việc và khả năng đá phạt. Những phẩm chất đó đã được ca ngợi tại Brentford nhưng người hâm mộ Tottenham lại nhìn nhận CLB của họ theo một cách hoàn toàn khác.

Sau ba chiến thắng trong 13 trận gần đây, nhiều người đã quay lưng lại với HLV người Đan Mạch, người sẽ càng bị đẩy đến gần bờ vực bị sa thải nếu họ thua Aston Villa trên sân nhà vào thứ Bảy.

Fletcher thử sức cho vai trò HLV trưởng Man Utd

Sau khi đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền của Manchester United, Darren Fletcher có thêm một cơ hội để gây ấn tượng và giữ vững hy vọng giành danh hiệu của Quỷ đỏ mùa này trong trận đấu với Brighton.

Man United dự định sử dụng một HLV tạm quyền để dẫn dắt đội bóng đến tháng 5 trong khi họ tìm kiếm một HLV chính thức sau khi sa thải Ruben Amorim vào thứ Hai. Báo chí rêu rao là CLB đã nói chuyện với cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer và cựu tiền vệ Michael Carrick, người bị Middlesbrough sa thải hồi đầu mùa giải, về việc trở lại làm HLV tạm quyền.

Cơ hội để Fletcher tiếp tục dẫn dắt đội bóng sau cuối tuần này đã bị ảnh hưởng bởi trận hòa 2-2 trước đội bóng yếu Burnley hôm thứ Tư, bất chấp màn trình diễn cải thiện đáng kể ở khâu tấn công.

Chuỗi trận tệ hại với chỉ một chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại Old Trafford đã khép lại triều đại đầy sóng gió của Amorim. Fletcher phải chấm dứt chuỗi trận thua đó trước Brighton, đội bóng đã thắng trong ba chuyến viếng thăm Old Trafford trước khi để thua 4-2 hồi tháng 10.

HOÀNG HÀ