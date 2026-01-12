Man United sẽ chỉ tập trung giành suất dự Champions League

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox của Manchester United đã có buổi nói chuyện với các cầu thủ sau khi Ruben Amorim bị sa thải, và nói với họ rằng mục tiêu của mùa giải vẫn là giành suất dự Champions League mùa tới.

Bruno Fernandes đã trở lại sân để giúp Manchester United hoàn thành mục tiêu mùa bóng

Tờ The Sun hôm qua tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện của lãnh đội Man United khi Giám đốc bóng đá Jason Wilcox nói thẳng với các cầu thủ là mùa giải cho đến nay là “đáng thất vọng”, nhưng khuyến khích họ rằng một suất tham dự Champions League nằm trong tầm tay nếu họ có thể tập trung trong phần còn lại của mùa giải.

Man United hiện đang đứng thứ 6 với 32 điểm, trong khi vị trí thứ năm nhiều khả năng sẽ giành được một suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Một nguồn tin cho hay: “Wilcox đã nói chuyện với các cầu thủ sau sự ra đi của Amorim. Ông kêu gọi các cầu thủ đoàn kết lại và cố gắng duy trì phong độ tốt trong nửa sau của mùa giải. Giành vé tham dự Champions League là mục tiêu và điều đó hoàn toàn có thể đạt được. Đó là thông điệp.”

Các trụ cột tin rằng họ có thể tìm thấy thành công sau sự ra đi của Amorim, điều đã được dự báo từ sau trận Man United hòa 4-4 với Bournemouth vào ngày 15-12. Tờ The Sun viết: “Amorim dường như bị ảnh hưởng bởi kết quả hòa Burnemouth và bầu không khí trên sân tập đã thay đổi. Ông ấy có một cái nhìn khác mà một số cầu thủ đã nhận thấy. Cảm giác như đó là sự khởi đầu của kết thúc”.

Trong khi đó, một cầu thủ đang tìm kiếm sự đảm bảo từ Man United là tiền vệ Kobbie Mainoo, người đã bị Amorim loại khỏi đội hình chính trong phần lớn mùa giải. Tờ The Sun tiết lộ: “Kobbie đã thất vọng dưới thời Amorim vì cậu ấy cảm thấy mình đã được vào đội một và đạt được nhiều thành công khi chơi theo một lối chơi nhất định. Rồi đột nhiên Amorim bắt đầu nói với cậu ấy rằng cậu ấy cần phải chơi theo một cách hoàn toàn khác, điều đó không phù hợp với điểm mạnh của cậu ấy.”

Mainoo muốn rời United theo dạng cho mượn nhưng giờ muốn đàm phán để thảo luận về tương lai lâu dài của mình. Hiện tại anh ấy kiếm được khoảng 25.000 bảng/tuần nhưng các cuộc đàm phán hợp đồng mới đã bị đình trệ ngay từ giai đoạn đầu và CLB cùng cầu thủ vẫn đang bất đồng.

Nguồn tin cho biết: “Việc Amorim ra đi chắc chắn làm tăng cơ hội Kobbie ở lại Man United. Nhưng điều đó không phải là chắc chắn. Cậu ấy muốn nhận được sự đảm bảo từ ban lãnh đạo về việc họ nhìn nhận cậu ấy sẽ phù hợp với đội hình và đội một như thế nào”

SunSport mới đây cũng tiết lộ các ngôi sao Man Utd lo ngại Bruno Fernandes đã chán ngấy tình trạng hỗn loạn ở Old Trafford và sẽ ra đi vào mùa hè này.

HOÀNG HÀ