Một tuần sau khi Man.United, ​​đội bóng 13 lần vô địch FA Cup, sa thải HLV trưởng Ruben Amorim, họ tiếp tục chịu cú sốc khác khi bị loại ngay từ vòng 3 FA Cup khi để thua 1-2 trước đội khách Brighton vào Chủ nhật.

Man.United bị loại ngay từ vòng 3 FA Cup khi để thua 1-2 trước đội khách Brighton.

Brajan Gruda đưa Brighton dẫn trước ở phút 12. Cựu tiền đạo của Man.United, Danny Welbeck đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 64, và cú đánh đầu muộn của Benjamin Sesko chỉ là bàn thắng danh dự cho đội chủ nhà trong trận đấu vòng 3. “Tôi đã cố gắng hết sức và cuối cùng tôi thất vọng vì không thể giành chiến thắng hoặc có được kết quả tốt ngày hôm nay”, HLV tạm quyền Darren Fletcher - người đã hòa 2-2 với Burnley, đội đang vật lộn trụ hạng Premier League, trong trận đấu khác mà ông dẫn dắt - đã chia sẻ.

Như vậy, Quỷ đỏ đã bị loại khỏi cả 2 giải đấu cúp trong nước ở giai đoạn sớm nhất có thể mùa này, sau thất bại ê chề trước đội bóng hạng 4 Grimsby ở Cúp Liên đoàn Anh. Thất bại mới nhất đồng nghĩa với việc Man.United sẽ chỉ chơi tối thiểu 40 trận đấu chính thức cho một đội bóng hàng đầu mùa này. Cơ hội duy nhất để giành danh hiệu là Premier League, điều này đòi hỏi một sự lật ngược tình thế ngoạn mục khi Man.United hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 17 điểm với 17 trận đấu còn lại.

Fletcher thừa nhận đội bóng 20 lần vô địch Anh đang “không ở trong thời điểm tốt”, nhưng cho rằng còn quá sớm để kết thúc mùa giải khi cho rằng việc giành vé dự Champions League vẫn còn khả thi. “Đây có lẽ không phải là điều người hâm mộ muốn nghe về Man.United bởi vì họ đã giành được nhiều cúp và đang cạnh tranh chức vô địch Premier League”, Fletcher nói. “Đừng lãng phí mùa giải. Đó sẽ là thử thách mà tôi đặt ra. Đó cũng là thử thách mà các cầu thủ cảm thấy họ cần phải đạt được trong năm nay”.

HLV tạm quyền Darren Fletcher bất lực trước thực trạng khó khăn của Man.United.

Thất bại tại Old Trafford nhiều khả năng khiến Man.United trắng tay thêm một mùa giải nữa, và họ bị khán giả nhà la ó dữ dội. Một mùa giải trắng tay sẽ là mùa giải thứ 2 liên tiếp Quỷ đỏ kết thúc mà không có danh hiệu nào. Ban lãnh đạo CLB hy vọng một huấn luyện viên tạm quyền sẽ có thể cứu vãn mùa giải bằng cách giành vé tham dự Champions League. Man.United đã nói chuyện với các cựu cầu thủ Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick về việc đảm nhận vai trò này cho đến mùa hè. Fletcher, người đã dẫn dắt 2 trận đấu kể từ khi Amorim ra đi, cũng là một ứng cử viên, cùng với cựu tiền đạo Ruud van Nistelrooy.

Trận thua trước Brighton đã cho thấy thách thức mà HLV tạm quyền phải đối mặt. “Bất cứ khi nào bạn đến Man.United, đó đều là một công việc khổng lồ”, Fletcher nói. “Nó không chỉ liên quan đến HLV, không chỉ liên quan đến ban giám đốc. Nó liên quan đến tất cả mọi người và các cầu thủ phải đoàn kết lại, chịu trách nhiệm, tìm cách cải thiện nhanh chóng và đón nhận thử thách trong phần còn lại của mùa giải.”

Ở các diễn biến khác. Đội bóng đang vật lộn trụ hạng Premier League, West Ham cần thêm hiệp phụ để đánh bại QPR 2-1. Bàn thắng của Valentin ‘Taty’ Castellanos đã giúp đội bóng của Nuno Espirito Santo chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng.

Đội bóng hạng Nhất Leeds United bị dẫn trước bởi đối thủ đến từ Championship, nhưng đã lội ngược dòng để đánh bại Derby 3-1 tại sân Pride Park. Đội bóng hạng 3 Mansfield đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại đội bóng Championship, Sheffield United 4-3. West Brom đã đánh bại Swansea 6-5 trên chấm phạt đền, sau trận hòa 2-2 trong hiệp phụ. Hull City thắng Blackburn 4-3 trên chấm phạt đền sau trận hòa 0-0.

Norwich đã vùi dập Walsall 5-1, với Jovon Makama lập hat-trick. Tuy nhiên, một CĐV của Norwich qua đời đã qua đời sau khi trận đấu kết thúc. Một sự cố cấp cứu y tế đã xảy ra sau trận đấu và CLV của Championship đã thông báo về cái chết của người hâm mộ này vào cuối ngày: “CLB xin chân thành cảm ơn đội ngũ y tế, nhân viên an ninh và những người hâm mộ gần đó vì những nỗ lực hỗ trợ trong suốt sự cố. Tất cả mọi người tại Norwich City xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của người hâm mộ quá cố”.

VIỆT TÙNG