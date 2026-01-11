Khi chuẩn bị cho trận vòng 3 FA Cup với Portsmouth, HLV Mikel Arteta thừa nhận là bản thân muốn thắng giải đấu lớn hơn danh hiệu FA Cup 2020. Ông tin rằng mình sẽ được đánh giá dựa trên những gì đội bóng đạt được mùa giải này.

Arteta không quá chú trọng đến thành công tại FA Cup 2020 cùng Arsenal

Pháo thủ sẽ đối đầu với Portsmouth, đội bóng mà họ đã đánh bại trên đường đến chức vô địch năm 2020, ở vòng ba FA Cup mùa giải này. Arsenal đã bị loại ở vòng ba FA Cup trong hai mùa giải gần đây, mặc dù cả hai trận thua đều trước các đối thủ đến từ Premier League là Liverpool và Manchester United. Họ chưa từng bị loại ở giai đoạn này trong nhiều mùa giải liên tiếp hơn kể từ chuỗi bốn mùa giải liên tiếp từ 1938-39 đến 1947-48.

Arsenal đang dẫn đầu Premier League và cũng đang đứng đầu bảng xếp hạng Champions League với hai vòng đấu còn lại. Arteta rất muốn giành thêm nhiều danh hiệu với Arsenal, mặc dù ông tiết lộ rằng mình muốn những “danh hiệu lớn”. Arteta nói: “Cuối cùng, tôi nghĩ chúng ta phải được đánh giá, và chúng ta sẽ được đánh giá dựa trên những gì chúng ta làm hôm nay – và tuần trước không quan trọng. Chúng ta sẽ được đánh giá dựa trên những gì chúng ta có thể làm được vào cuối mùa giải".

"Một điều là những danh hiệu cho câu lạc bộ bóng đá của chúng ta, và nhiều điều khác mà bạn phải làm trong một câu lạc bộ bóng đá, đặc biệt là trong tình hình hiện tại của chúng ta. Tôi không kỳ vọng điều đó, tôi thực sự hạnh phúc với những người mà tôi làm việc cùng, và hy vọng, ít nhất họ biết rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được nhiều danh hiệu nhất có thể. Và cả những danh hiệu lớn nữa. Chúng tôi chắc chắn muốn giành được danh hiệu này – và những danh hiệu lớn khác. Đó là điều chúng tôi đang theo đuổi, đó là mục đích của đội bóng này.”

HOÀNG HÀ