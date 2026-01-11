Semenyo ra mắt ấn tượng khi Man.City san bằng chiến thắng kỷ lục

Man.City đã san bằng kỷ lục chiến thắng đậm nhất trong lịch sử hiện đại của họ khi đánh bại đội bóng thuộc League One, Exeter với tỷ số 10-1 ở vòng 3 FA Cup tại sân Etihad vào thứ Bảy, trong một trận đấu chứng kiến bàn thắng ra mắt của bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng Antoine Semenyo.

Antoine Semenyo ghi bàn và kiến tạo chỉ 1 ngày sau khi gia nhập Man.City với giá 64 triệu bảng.

Semenyo được HLV Pep Guardiola cho đá chính một ngày sau khi gia nhập từ Bournemouth, và là một trong 9 cầu thủ ghi bàn cho Man.City - hậu vệ phải Rico Lewis là người duy nhất lập cú đúp. Semenyo ghi một bàn thắng và có một pha kiến ​​tạo trong trận đấu đầu tiên, và màn trình diễn đó đã gây ấn tượng với lý HLV Pep Lijnders - người có mặt trên băng ghế chỉ đạo thay cho Pep Guardiola bị cấm chỉ đạo.

“Tôi nghĩ hôm nay có rất nhiều màn trình diễn tốt, rất nhiều màn trình diễn cá nhân xuất sắc”, Lijnders nói. Tôi nghĩ khi cả đội chơi như vậy thì cá nhân sẽ dễ dàng hơn, nhưng Antoine đang hòa nhập rất tốt, cậu ấy là một người khiêm tốn, chúng tôi đã theo dõi cậu ấy từ lâu, nhưng cậu ấy mang đến điều gì đó cho hàng công, điều mà chúng tôi thực sự muốn và cần. Antoine có thể tấn công nhanh, cậu ấy muốn truy đuổi, cậu ấy là một người không bao giờ bỏ cuộc. Tôi nghĩ hôm nay bạn có thể thấy rằng cậu ấy có thể thích nghi khá nhanh với lối chơi của chúng tôi. Thật tuyệt khi có anh chàng này ở bên cạnh”.

Man.City san bằng kỷ lục chiến thắng đậm nhất trong lịch sử hiện đại của mình khi đánh bại Exeter với tỷ số 10-1.

Đối với Man.City, đây là sự trở lại mạch chiến thắng đáng mừng sau 3 trận hòa liên tiếp khiến họ tụt lại 6 điểm so với Arsenal trên bảng xếp hạng Premier League. Đội chủ nhà đã chọn một đội hình mạnh mẽ trong trận đấu với Exeter với sự xuất phát của Erling Haaland, Rodri, Rayan Cherki và Nathan Ake. Tuy nhiên, cả 3 trụ cột này đều được thay ra ở hiệp một khi tỷ số là 4-0, với sự chú ý của Man.City nhanh chóng chuyển sang trận đấu lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn gặp Newcastle vào thứ Ba.

“Tôi nghĩ ngay từ phút đầu tiên, chúng tôi đã thể hiện lối chơi pressing tầm cao, cách chúng tôi gây sức ép lên đối thủ, chúng tôi thực sự tôn trọng điều đó, bởi vì cách họ thi đấu rất tốt, giành lại bóng nhanh chóng, đó là một màn trình diễn tuyệt vời”, Lijnders nói thêm. “Tôi nghĩ đối với người hâm mộ, đối với tất cả mọi người xung quanh, số lượng bàn thắng, nhưng đặc biệt là khi tỷ số là 4-0, 5-0, chúng tôi vẫn tiếp tục gây sức ép, và nhìn chung đó là một ngày thực sự tốt”.

VIỆT TÙNG