Đội bóng bán chuyên Macclesfield gây sốc loại đương kim vô địch Crystal Palace khỏi FA Cup

FA Cup đã mang đến một kết quả như truyện cổ tích vào thứ Bảy khi đội bóng đang chơi ở giải đấu tương đương hạng 6 tại bóng đá Anh, Macclesfield loại bỏ đương kim vô địch Crystal Palace ở vòng 3, qua đó tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử của giải đấu.

Macclesfield, một CLB nhỏ bé đến từ vùng tây bắc nước Anh, được tái thành lập sau khi tiền thân của họ, Macclesfield Town bị giải thể vào năm 2020 do nợ nần. Đội bóng hiện đứng thứ 14 tại giải bán chuyên National League North vẫn đang cố gắng vượt qua nỗi mất mát tiền đạo 21 tuổi Ethan McLeod, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi trên đường trở về sau trận đấu anh tham gia tại Bedford Town vào ngày 16-12. Một tấm biểu ngữ mang tên anh được treo phía sau khu vực chỉ đạo trong trận đấu với Crystal Palace, và gia đình anh đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu.

Bât chấp việc cách nhau 117 bậc trên bảng xếp hạng bóng đá Anh, Macclesfield đã thắng 2-1, một kết quả khó tin nhất trong lịch sử 155 năm của FA Cup nếu xét đến sự chênh lệch về thứ hạng. Macclesfield đã dẫn bàn ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp nhờ bàn thắng của đội trưởng Paul Dawson, trước khi Isaac Buckley-Ricketts nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 60 sau một pha tranh chấp hỗn loạn trong vòng cấm. Cú sút phạt trực tiếp ở phút cuối cùng của Yeremy Pino cho Crystal Palace đã khiến Macclesfield phải trải qua 6 phút bù giờ đầy căng thẳng. Cuối cùng, Macclesfield đã vượt qua được thử thách và các cổ động viên đã tràn xuống sân Moss Rose - sân vận động khiêm tốn với sức chứa 5.900 người của Macclesfield - để ăn mừng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

“Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra nhưng vẫn còn một chút hy vọng rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào ngày hôm đó”, John Rooney, em trai của huyền thoại bóng đá Anh và Man.United, Wayne Rooney - người đã có mặt tại trận đấu để làm việc cho BBC - chia sẻ: “Tôi không thể tin được. Chúng tôi đã chơi tuyệt vời ngay từ phút đầu tiên”.

Lần gần nhất Crystal Palace thi đấu tại FA Cup, họ đã đánh bại Man.City trong trận chung kết để giành được danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Buổi chiều tồi tệ của Crystal Palace được tóm gọn khi hậu vệ người Mỹ Chris Richards phạm lỗi ném biên sơ đẳng ở phút cuối cùng của thời gian bù giờ. “Tôi không biết nói gì về màn trình diễn này”, HLV Oliver Glasner của Crystal Palace không giấu được vẻ chán nản.

HLV Liam Rosenior ra mắt Chelsea bằng chiến thắng vang dội 5-1 trước Charlton Athletic.

Ở các diễn biến khác. Chelsea đánh dấu trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân HLV Liam Rosenior bằng chiến thắng vang dội 5-1 trước Charlton Athletic, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 2. Hậu vệ Jorrel Hato và Tosin Adarabioyo ghi bàn ở 2 bên hiệp đấu cho Chelsea vốn ra sân với đội hình nhiều thay đổi, trước khi Marc Guiu và các cầu thủ dự bị Pedro Neto và Enzo Fernandez ghi thêm bàn thắng. Rosenior được bổ nhiệm vào thứ Ba với hợp đồng 6 năm để thay thế Enzo Maresca, ông gia nhập từ Strasbourg - CLB của Pháp thuộc cùng một tập đoàn sở hữu với Chelsea.

Tottenham đã khép lại một tuần tồi tệ khi để thua Aston Villa 1-2. Hôm thứ Tư, Spurs để thủng lưới ở phút bù giờ và thua Bournemouth tại Premier League, và một số cổ động viên bất mãn đã xảy ra tranh cãi với các cầu thủ, trong đó có Micky van de Ven. Cristian Romero cũng chỉ trích câu lạc bộ trên mạng xã hội. Emi Buendia và Morgan Rogers ghi bàn cho Aston Villa trong hiệp một, còn Wilson Odobert ghi bàn thắng danh dự cho Tottenham.

Bournemouth đã thua Newcastle 6-7 trên chấm phạt đền, sau trận hòa 3-3 trong trận đấu toàn Premier League tại sân St. James’ Park. Trong một trận đấu khác giữa 2 đội bóng Premier League, Sunderland cũng đã đánh bại Everton trên chấm phạt đền sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 sau hiệp phụ. Các đội bóng Premier League Brentford, Fulham, Burnley và Wolves đều đánh bại các đối thủ ở hạng dưới.

