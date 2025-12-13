Glasner muốn quyết chiến với Man City như ở chung kết FA Cup

HLV Oliver Glasner cho biết Crystal Palace phải thể hiện tinh thần chiến đấu và quyết tâm tương tự như họ đã thể hiện trong trận chung kết FA Cup hồi tháng 5 nếu muốn đánh bại Manchester City một lần nữa vào Chủ nhật.

HLV Oliver Glasner (Crystal Palace) và Pep Guardiola (Manchester City)

Bàn thắng của Eberechi Eze đã đóng vai trò quyết định khi Đại bàng đánh bại Man City 1-0 tại sân vận động Wembley để giành được danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử cách đây 7 tháng, với việc Dean Henderson cũng cản phá thành công quả phạt đền của Omar Marmoush.

Crystal Palace bước vào trận đấu với Man City sau chiến thắng Shelbourne 3-0 tại Conference League, và cũng đã thắng hai trận đấu gần nhất tại Premier League, trước Burnley và Fulham.

Trận đấu sân nhà gần nhất của Palace là trận thua Manchester United 1-2 vào ngày 30-11, và Glasner biết rằng đội của ông cần phải thi đấu với cường độ cao hơn so với ngày hôm đó.

Glasner nói: "Thành thật mà nói, luôn có một nguồn năng lượng tuyệt vời tại sân vận động Selhurst của chúng tôi. Người hâm mộ của chúng tôi tạo ra nguồn năng lượng tuyệt vời này. Chúng tôi đã có một chuỗi trận bất bại dài trên sân nhà cho đến trận gặp Manchester United và đây là cơ hội để bắt đầu một chuỗi trận bất bại mới.

"Tất nhiên, khi đối đầu với Man City, chúng tôi cần một màn trình diễn đỉnh cao để giành chiến thắng, nhưng chúng tôi biết mình có thể trông cậy vào sự ủng hộ của người hâm mộ và chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức"

"Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu cạnh tranh trong trận chung kết FA Cup. Chúng tôi rất hiệu quả, và chúng tôi có một thủ môn xuất sắc cùng tinh thần phòng ngự tuyệt vời, và chúng tôi sẽ cần điều này một lần nữa.

"Chúng tôi sẽ cần một thủ môn xuất sắc và chúng tôi cần phải thi đấu hiệu quả, bởi vì tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tạo ra 3 hoặc 4 cơ hội ghi bàn, và sẽ rất tốt nếu tận dụng được một trong những cơ hội đó".

Trong khi Palace đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 26 điểm, Man City hơn họ 5 điểm ở vị trí thứ 2, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm.

Mặc dù Palace nổi tiếng là đội bóng gây khó khăn cho Man City, nhưng đội bóng của Guardiola lại có thành tích xuất sắc tại Selhurst Park, nơi họ bất bại trong 10 lần viếng thăm gần nhất.

Pep Guardiola vắng mặt trong buổi họp báo trước trận đấu hôm thứ Sáu do vấn đề cá nhân nhưng sẽ có mặt trên đường biên ở phía nam London, với trợ lý Kolo Toure cho biết mọi người ở CLB đều có niềm tin tuyệt đối vào cơ hội vô địch của họ.

Kolo Toure nói: "Pep vẫn ổn, đó chỉ là một vấn đề nhỏ khiến ông ấy không thể có mặt ở đây, nhưng mọi thứ đều ổn. Chắc chắn ông ấy sẽ trở lại. Chúng tôi có HLV giỏi nhất thế giới, người đang làm một công việc tuyệt vời mỗi ngày, niềm đam mê của ông ấy dành cho bóng đá, ông ấy yêu các cầu thủ, ông ấy yêu đội ngũ nhân viên của mình. Chúng tôi biết anh ấy sẽ dẫn dắt chúng tôi tiến xa nhất có thể để giành chức vô địch giải đấu đó. Chúng ta phải tập trung vào những gì mình có thể làm".

