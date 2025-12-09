Fernandes lập cú đúp, Man.United thắng đậm Wolves 4-1

Bruno Fernandes ghi 2 bàn giúp Man.United đánh bại Wolves 4-1 để vươn lên tốp 6 Ngoại hạng Anh.

Man.United đã suýt chút nữa bỏ lỡ một cơ hội trước một đội bóng đang chật vật tại Ngoại hạng Anh, sau khi Jean-Ricner Bellegarde gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà ở phút bù giờ hiệp 1, hủy bỏ bàn mở tỷ số ở phút 25 của Fernandes. Đây là bàn thắng đầu tiên của Wolves tại giải đấu kể từ trận thua 2-3 trên sân nhà trước Burnley vào ngày 26-10, trong khi là trận đấu thứ 13 liên tiếp Quỷ đỏ không giữ sạch lưới.

Nhưng Man.United đã không để mất điểm như trận hòa 1-1 trên sân nhà với West Ham hôm thứ Năm tuần trước, thay vào đó, họ đã vươn lên dẫn trước trong hiệp 2 để giành chiến thắng 4-1, sau các bàn thắng của Bryan Mbeumo, Mason Mount và Fernandes. Với chiến thắng này, Man.United vươn lên vị trí thứ 6, bằng 25 điểm so với vị trí thứ 5 của Chelsea nhưng kém về hiệu số.

“Tôi nghĩ, một lần nữa, sau khi ghi bàn, chúng tôi đã hơi lỏng lẻo trong việc kiểm soát bóng và điều đó đã mang lại một chút hy vọng cho đối thủ”, HLV Ruben Amorim nói. “Nhưng chúng tôi cũng đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp một. Lẽ ra chúng tôi nên kết thúc hiệp đấu theo cách khác, và rồi trong giờ nghỉ, họ hiểu rằng chúng tôi có tất cả mọi thứ để giành chiến thắng, để giành 3 điểm. Và họ đã làm được điều đó. Tôi nghĩ tốc độ, chất lượng mà chúng tôi đã thể hiện trong hiệp 2, và hiểu rằng thời điểm Wolves thực sự khó khăn với tư cách là một đội bóng, một CLB, vì vậy chúng tôi đã tận dụng điều đó”.

Mason Mount là người nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Fernandes tỏa sáng với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo, nhưng bất ngờ khi Mason Mount là người nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. HLV Amorim dành lời khen ngợi từ cho tiền vệ người Anh: “Cậu ấy có thể phòng ngự, có thể tấn công, chất lượng khi chạm bóng thực sự tốt, vì vậy điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Cậu ấy là một kiểu thủ lĩnh khác biệt. Bất kể tình huống nào, Mason Mount vẫn luôn như vậy - tập luyện, nói chuyện, ứng xử với mọi người xung quanh Carrington. Điều đó không dễ dàng, vì vậy cậu ấy là một cầu thủ rất, rất giỏi”.

Wolves không có chiến thắng nào sau 15 trận, và đây là trận thua thứ 8 liên tiếp của họ. Wolves vẫn đứng cuối bảng với 2 điểm, kém đội xếp trên là Burnley đến 8 điểm. “Chúng tôi đã lấy lại thế trận, nhưng với những bàn thua đã qua, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể giành được bất cứ điều gì từ một trận đấu bóng đá”, HLV Rob Edwards của Wolves chia sẻ. “Có một sự lo lắng và tôi có thể hiểu được điều đó, nhưng trong những khoảnh khắc quan trọng của trận đấu, chúng tôi đã nhất quyết trả bóng cho họ. Chúng tôi đang bị trừng phạt và chúng tôi phải cố gắng cải thiện và duy trì sự ổn định - nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng để thay đổi”.

VIỆT TÙNG