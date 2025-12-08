Ruben Amorim cần thêm thời gian, nhưng bao nhiêu mới đủ?

Mỗi khi HLV Ruben Amorim xuất hiện trước truyền thông, anh luôn nói rằng "chúng tôi có rất nhiều vấn đề trong câu lạc bộ này". Đôi khi, người ta có cảm giác rằng danh sách những vấn đề đó quá dài, đến mức không thể liệt kê hết trong một buổi họp báo kéo dài 30 phút. Nhưng nếu phải chắt lọc, vấn đề cốt lõi, thứ định hình mọi rắc rối khác tại Old Trafford, chính là một nghịch lý nghiệt ngã: Amorim đang dẫn dắt một dự án dài hạn tại một câu lạc bộ đòi hỏi thành công ngắn hạn.

"Chúng tôi biết mình cần thời gian," Amorim thừa nhận tuần trước. "Nhưng lại không có thời gian ở câu lạc bộ này". Đó là một câu nói cô đọng, dứt khoát, và cũng là bản án treo trên đầu vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Áp lực đang đè nặng sau trận hòa 1-1 với West Ham United, và chuyến làm khách tới Wolves đêm thứ Hai. Wolves đang đội sổ Premier League nhưng lịch sử đã cảnh báo. Năm ngoái, Man United từng thua 0-2 tại Molineux dù đối thủ khi đó cũng đang ngụp lặn trong nhóm xuống hạng.

Một thất bại nữa trước đội cuối bảng sẽ đẩy sự soi xét lên đỉnh điểm. Amorim hiểu rằng, với thành tích chỉ 13 chiến thắng sau 41 trận Premier League, anh không có quyền đòi hỏi sự kiên nhẫn. "Thời gian" là một từ cấm kỵ tại Old Trafford.

Đánh cược tương lai: đội hình chắp vá

Không thể chối cãi, đội bóng của Amorim là một công trình đang dang dở. Mùa hè vừa qua, hàng công được "thay máu" với ngân sách gần 200 triệu bảng, mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Nhưng phần còn lại của đội hình gần như không thay đổi, tạo nên một cấu trúc bất cân xứng và chắp vá.

Amorim đang phải dựa vào một bộ khung trẻ tuổi, như Sesko (22), Senne Lammens (23), Amad Diallo (23), Patrick Dorgu (21) và Leny Yoro (20). Khi Yoro cần được rút ra khỏi tâm bão sau trận đấu tệ hại trước Crystal Palace, Amorim phải sử dụng Ayden Heaven mới 19 tuổi. Câu lạc bộ đang đánh cược vào tiềm năng phát triển của những cầu thủ trẻ này, nhưng lại yêu cầu họ phải thắng ngay lập tức. Đây là sự mâu thuẫn chết người.

Chính sách chuyển nhượng của Man United đã quyết tâm hướng tới tương lai. Họ có thể đã ký hợp đồng với thủ môn vô địch World Cup MartInez (33 tuổi) thay vì Lammens, hoặc tiền đạo Ollie Watkins (29 tuổi) thay vì Sesko. Cả Martínez và Watkins đều sẽ giúp United mạnh hơn ngay lúc này, nhưng điều đó đi ngược lại chính sách tuyển dụng đã được câu lạc bộ định ra: ưu tiên cầu thủ trẻ.

"Điều đó là rõ ràng, nó sẽ cần thời gian," Amorim than thở. "Đặc biệt là bây giờ ở Premier League, nơi mọi câu lạc bộ khác thực sự đã chuẩn bị cho mọi thứ. Nhưng chúng tôi cần phải thắng ngay bây giờ, nếu không, mọi thứ sẽ thay đổi và chúng tôi biết điều đó."

Tình thế lưỡng nan

Amorim đang bị mắc kẹt. Hệ thống chiến thuật của ông đòi hỏi ít nhất một tiền vệ năng lượng cao và các hậu vệ cánh chuyên biệt, có khả năng. Nhưng CLB quyết định dồn phần lớn ngân sách vào hàng công mà bỏ qua việc cải thiện các lỗ hổng chiến lược ở tuyến giữa và cánh.

Ngay cả các cầu thủ cũng cảm nhận được sự căng thẳng. Diogo Dalot, một người đã ở câu lạc bộ đủ lâu để hiểu văn hóa nơi đây, đã không dám nhắc đến "thời gian". "Tôi sẽ không tham gia vào chuyện 'Chúng tôi cần thời gian' đâu," Dalot nói. "Tôi nghĩ chúng tôi phải thắng ngay lập tức bởi vì đó là điều câu lạc bộ đòi hỏi, nhưng đó là một quá trình."

Lời nói của Dalot chính là bản chất của vấn đề: Quá trình bị phủ nhận bởi văn hóa. Man United là một câu lạc bộ được xây dựng trên sự áp đặt của chiến thắng. Ở đây, bạn không thể đòi hỏi sự đồng cảm hay kiên nhẫn. Ruben Amorim đang phải đối mặt với một trận chiến sinh tử tại Wolves đêm nay. Đó là một trận đấu buộc phải thắng, nhưng lại với một đội hình được xây dựng để thắng trong tương lai.

Đối đầu & Dự đoán: Wolves vs Manchester United

Lợi thế tâm lý nghiêng về Wolves: Mùa trước, Wolves đã hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Man Utd tại Premier League, thắng cả lượt đi và lượt về. Đây là số trận thắng bằng với tổng số trận họ có được trong 14 lần đối đầu trước đó với "Quỷ Đỏ".

Mùa trước, Wolves đã hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Man Utd tại Premier League, thắng cả lượt đi và lượt về. Đây là số trận thắng bằng với tổng số trận họ có được trong 14 lần đối đầu trước đó với "Quỷ Đỏ". Kỷ niệm đẹp từ mùa trước: Ngay tại trận đấu sắp tới trên sân Molineux mùa trước, Wolves đã thắng 2-0 nhờ công lớn của tiền đạo hiện tại, Cunha. Anh ghi bàn mở tỷ số trực tiếp từ một quả phạt góc và sau đó kiến tạo cho Hwang Hee-chan ấn định chiến thắng ở phút bù giờ thứ 9.

Ngay tại trận đấu sắp tới trên sân Molineux mùa trước, Wolves đã thắng 2-0 nhờ công lớn của tiền đạo hiện tại, Cunha. Anh ghi bàn mở tỷ số trực tiếp từ một quả phạt góc và sau đó kiến tạo cho Hwang Hee-chan ấn định chiến thắng ở phút bù giờ thứ 9. Lịch sử ủng hộ Man Utd: Tuy nhiên, Man Utd có thể lấy lại sự tự tin từ thống kê: Họ chưa từng thua Wolves trong hai chuyến làm khách liên tiếp tới sân Molineux tại giải VĐQG kể từ tháng 8 năm 1980.

Dự đoán từ Siêu máy tính Opta:Siêu máy tính Opta dự đoán chiến thắng nghiêng về phía đội khách.

Manchester United thắng: 50.2%

50.2% Wolves thắng: 26.3%

26.3% Hai đội hòa: 23.3%

Đội hình dự kiến Wolves: Johnstone; Mosquera, Toti, Agbadou; Doherty, Andre, Bellegarde, Wolfe; Arias, Hwang; Larsen Manchester United: Lammens; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Zirkzee

HỒ VIỆT