Rutter giải cứu Brighton trong trận hòa West Ham

Georginio Rutter (Brighton) ăn mừng bàn thắng phút bù giờ

West Ham của Nuno Espirito Santo suýt chút nữa đã thoát khỏi nhóm đèn đỏ nhờ bàn thắng của Jarrod Bowen trong hiệp 2. Nhưng Rutter đã ghi bàn gỡ hòa cho Brighton trong thời gian bù giờ, khiến West Ham phải dậm chân ở vị trí thứ 18. West Ham hiện đang kém vị trí an toàn của Nottingham Forest hai điểm trong cuộc chiến trụ hạng.

Việc để thủng lưới muộn như vậy là một đòn đau đối với West Ham, nhưng sau khi cầm hòa Manchester United 1-1 tại Old Trafford hôm thứ Năm, màn trình diễn đầy nỗ lực của West Ham là bằng chứng rõ ràng hơn cho sự cải thiện của họ kể từ khi Nuno thay thế Graham Potter bị sa thải vào tháng 9.

Trên bờ biển phía Nam mưa tầm tã, cả hai đội đều chật vật ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. HLV West Ham, Nuno Espirito Santo đã đưa Lucas Paqueta trở lại đội hình sau án treo giò vì bị đuổi khỏi sân một cách vô lý do hai lần liên tiếp phản ứng với trọng tài trong trận đấu với Liverpool.

Cầu thủ 28 tuổi này tuyên bố hành vi của mình là kết quả của sự thất vọng trước cuộc điều tra dàn xếp tỷ số do Liên đoàn bóng đá Anh (FA) khởi xướng vào năm 2024, cuộc điều tra đã kết thúc vào mùa hè này với việc Paqueta được xóa bỏ mọi cáo buộc.

Nuno cho biết Paqueta vẫn bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra, nhưng cầu thủ người Brazil đã suýt chút nữa đưa West Ham vượt lên dẫn trước với một cú sút hiểm hóc nhưng Bart Verbruggen đã kịp cản phá.

West Ham cuối cùng đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 73. Cú đánh đầu về bất cẩn của Jan Paul van Hecke đã bị Callum Wilson chặn lại và anh chuyền bóng cho Bowen bứt phá ở mạn sườn trái trước khi tiền đạo người Anh rướn người để thực hiện cú sút sệt vượt qua Verbruggen từ một góc hẹp.

Tuy nhiên, Brighton đã áp đảo khung thành West Ham trong những phút cuối trận và gỡ hòa trong thời gian bù giờ. Thủ môn Alphonse Areola của West Ham đã có hai lần cứu thua trong pha hỗn loạn trong vòng cấm, nhưng Rutter đã nhanh chóng chộp được bóng và tung cú sút sệt vào lưới từ cự ly gần.

Jarrod Bowen (dưới) ghi bàn mở tỷ số cho West Ham

Sau trận đấu, người hùng Brighton Georginio Rutter nói: “Thật tuyệt vời. Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi mùa này nên tôi rất vui. Chúng tôi chỉ giành được 1 chứ không phải 3 điểm, nên thật đáng thất vọng, mặc dù tôi rất vui. Trận đấu rất khó khăn vì họ chơi rất chặt chẽ. Chúng tôi đã chờ đợi họ mắc sai lầm, nhưng cuối cùng cũng gỡ hòa được. Chúng tôi đã nỗ lực đến phút cuối. Thà giành được 1 điểm còn hơn không có điểm nào. Bàn thắng hơi khó hiểu; tôi hơi lo lắng về VAR. Tôi đã thử nghiệm nó trong các buổi tập và hôm nay nó đã hiệu quả”.

Trong khi đó, Jarrod Bowen bày tỏ: “Cảm giác thật buồn như thể thua cuộc. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để vươn lên dẫn trước, nhưng có lẽ chúng tôi đã lùi sâu quá mức để bảo vệ lợi thế. Chúng tôi có được 1 điểm nhưng cảm giác vẫn là thua cuộc”.

HLV Nuno Espirito Santo nói như nghẹn lời: "Thật tàn nhẫn khi không giành được chiến thắng. Với những cơ hội chúng tôi có, đó là một trận đấu tốt. Hiệp 1 đã diễn ra tốt đẹp, chúng tôi đã tạo ra nhiều khó khăn và kiềm chế Brighton. Họ không có nhiều việc phải làm. Chúng tôi đã ghi bàn và cố gắng kết thúc trận đấu, nhưng không thể. Chúng tôi đã có những tình huống tốt, nhưng chúng tôi cần phải cải thiện điều đó. Các cầu thủ rất thất vọng".

HOÀNG HÀ