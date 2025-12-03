Qua được “khúc cua tử thần”, Arsenal đang rèn luyện tính cách của nhà vô địch

Tuần lễ thử thách vừa qua của Arsenal, đặc biệt là trận hòa máu lửa tại Stamford Bridge, là lời tuyên bố không thể chối cãi về một phẩm chất mới đang nảy mầm dưới triều đại HLV Mikel Arteta: Sự kiên cường của nhà vô địch. Trước đây, những khoảnh khắc như bàn thua từ đội bóng chơi thiếu người của Chelsea có thể khiến Arsenal mất kiểm soát và tan vỡ. Giờ không còn nữa.

Lửa thử vàng

Khi bước ra khỏi kỳ nghỉ quốc tế, Arsenal tưởng chừng dễ tổn thương sau trận hòa muộn với Sunderland. Nhưng kể từ đó, họ đã trình diễn một tinh thần thép. Họ áp đảo Tottenham và Bayern, giành chiến thắng thuyết phục, và cầm hòa một Chelsea đang lên phong độ, đội mà họ coi là thách thức nghiêm túc nhất.

Điều quan trọng không chỉ là Arsenal chơi tốt. Mà là các đối thủ của họ đang mất đà một cách khó hiểu. Man City đột ngột đánh rơi điểm và để thua tại Champions League; trong khi Liverpool, dù đã hy sinh Mohamed Salah, vẫn cho thấy sự chật vật sau các thất bại trước Nottingham Forest và PSV. Arsenal đang tận dụng khoảng trống tâm lý mà các đối thủ để lại.

Chelsea, giống như Sunderland, cho thấy Arsenal có thể bị lay chuyển bởi đối thủ chơi thể lực và pressing rát. Đúng là ba trong bốn bàn thua gần nhất của Arsenal đến từ các pha bóng bổng do trung vệ đối phương thắng thế. Nhưng phiên bản Arsenal này không phải là đội bóng yếu ớt thời Arsène Wenger, sợ hãi khi đến cả Stoke; họ sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến cơ bắp khi cần. Trận đấu với Chelsea là sự gợi nhớ về những trận derby Premier League thập niên 90, nơi cơ bắp và sự tàn bạo quyết định mọi thứ.

Câu hỏi dai dẳng còn lại về Arsenal dưới thời Arteta là cách họ phản ứng với sự bất lợi. Lỗi cố hữu của họ là dễ bị chệch hướng bởi những sự cố bất thường: chấn thương, thẻ đỏ, hoặc bàn thắng bất ngờ. Đây là lý do tại sao sự tập trung vào khoảng cách an toàn ở giai đoạn này lại quan trọng đến vậy.

Tuy nhiên, tuần qua đã cung cấp bằng chứng về sự thay đổi: Trước Bayern Munich: Bàn gỡ hòa của Bayern đến từ hư vô, một pha phản công hoàn hảo. Arsenal của những mùa giải trước có thể đã suy sụp tinh thần (như đã xảy ra năm 2023-24). Nhưng lần này, họ đã thiết lập lại ngay lập tức và tái khẳng định uy thế để thắng 3-1. Trước Chelsea: Bàn thua đầu hiệp hai từ đội hình 10 người của Chelsea đáng lẽ phải làm Arsenal mất phương hướng. Nhưng họ không hoảng loạn. Họ kiên trì và tiếp tục tấn công. Bukayo Saka cuối cùng đã vượt qua Marc Cucurella (người đã có một tuần phòng ngự gần như hoàn hảo), tạt bóng cho Mikel Merino gỡ hòa.

Arsenal đang học cách bình tĩnh trong hỗn loạn.

Chiều sâu và khả năng đứng vững

Sự chắc chắn của Arsenal còn nằm ở chiều sâu đội hình. Mosquera và Hincapie đã chứng tỏ họ là những người đóng thế xứng đáng cho Gabriel và Saliba. Ngay cả khi đối thủ cố gắng kiểm tra Arsenal bằng các tình huống cố định (như bàn thắng của Chalobah từ phạt góc), họ đã cho thấy khả năng đứng vững. Sự hiện diện của Christian Norgaard trong hàng dự bị càng củng cố thêm niềm tin. Đội hình của Arsenal hiện nay vừa sâu vừa đồng nhất.

Arsenal không chỉ là đội bóng chơi tốt. Họ là đội bóng đang rèn luyện tư duy không bao giờ bỏ cuộc—phẩm chất tối thượng của một nhà vô địch đích thực. Mặc dù việc khoảng cách điểm vẫn chỉ là năm, bất chấp sự vượt trội rõ ràng, là một mối bận tâm nhỏ, đó vẫn là một lợi thế lành mạnh. Và với lịch thi đấu tương đối dễ thở sắp tới (bốn trận sân nhà trong sáu trận), khả năng Arsenal gia tăng khoảng cách trước Giáng Sinh là rất cao.

Arsenal đang ở trong vị thế vững chắc tại Premier League – với siêu máy tính Opta đánh giá họ có 78,7% cơ hội giành chức vô địch – và từ giờ đến thời điểm giữa mùa giải, lịch thi đấu 6 trận sắp tới của họ được xếp vào nửa dễ hơn của giải đấu. Sáu trận sắp tới của họ bao gồm bốn trận trên sân nhà, đón tiếp Brentford, Wolves (đội xếp cuối bảng), Brighton và Aston Villa, đồng thời họ cũng sẽ làm khách trên sân của Villa và Everton.

Tuy nhiên, bóng đá không phải là những con số được lập trình. Chính vì thế, trận đấu với Brentford tại Emirates không chỉ là cuộc chiến giành ba điểm. Nó là màn trình diễn bắt buộc để Arsenal khẳng định lại bản lĩnh của kẻ chinh phục. Brentford, dưới bàn tay của HLV Keith Andrews, không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Andrews, người được mệnh danh là "phù thủy bóng chết", đã dẫn dắt Bầy Ong vượt qua khủng hoảng nhân sự để trụ vững ở nửa trên bảng xếp hạng. Brentford sẽ dựng lên một bức tường năm hậu vệ ở Emirates, chờ đợi thời cơ từ những tình huống cố định hay các pha ném biên xa sở trường để gieo rắc hỗn loạn.

Arsenal đang đối diện với một hiện tượng: Igor Thiago, người đang có màn lột xác kinh ngạc với 11 bàn thắng, chỉ đứng sau Erling Haaland. Thiago là một tiền đạo mạnh mẽ, chơi trực diện, cao 191cm – mẫu tiền đạo lý tưởng để khai thác sự thiếu ăn ý và kinh nghiệm của cặp trung vệ chắp vá bên phía Arsenal. Brentford sẽ dùng Thiago như một mũi khoan thép, cộng hưởng với các miếng đánh từ bóng chết và ném biên dài, nhằm chuyển hóa những cơ hội nhỏ nhất thành bàn thắng.

Sự trở lại của Martin Ødegaard và Viktor Gyokeres là tối quan trọng, họ là những ngọn lửa thắp lại sự quyết đoán và tốc độ luân chuyển bóng. Arsenal cần dũng cảm kiểm soát không gian, giữ khối đội hình cao, và pressing có chủ đích để tạo ra một cơn sóng dữ dội ngay từ những phút đầu, buộc Brentford phải lùi sâu và quên đi ý định phản công.

Arsenal đang có chuỗi bảy trận bất bại trước Brentford và không thua tại Emirates kể từ năm 1938. Lịch sử đứng về phía Pháo thủ. Opta chỉ đưa ra 12.5% cơ hội thắng cho Bầy Ong. Tuy nhiên, mục tiêu của Arsenal không chỉ là thắng, mà là phải thắng thuyết phục để xóa bỏ đi mọi nghi ngờ về bản lĩnh.

HỒ VIỆT