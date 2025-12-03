Guardiola: “Chiến thắng trước Fulham là vấn đề sống còn”

HLV Pep Guardiola đã bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra với Man.City của mình sau khi họ suýt chút nữa đã đánh mất lợi thế dẫn trước 4 bàn trong chiến thắng 5-4 đầy kịch tính trước Fulham, và nói thêm rằng đó là vấn đề sống còn.

Erling Haaland đã được nhắc đến với cột mốc 100 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, nhưng cột mốc này đã bị lu mờ bởi sự hỗn loạn của những gì diễn ra sau đó. Man.City đã dẫn trước 3-0 sau 44 phút, và sau đó là dẫn 5-1 chỉ sau 54 phút, nhưng các bàn thắng của Alex Iwobi và cú đúp của cầu thủ vào sân thay người Samuel Chukwueze ở các phút 72 và 78 đã đẩy đoạn kết vào sự căng thẳng tột độ. “Các bạn có thích trận đấu đó không?” Guardiola mỉm cười sau trận đấu. “Tôi ư? Không thể nào! Đây là Ngoại hạng Anh, bạn không thể kiểm soát, đó là Ngoại hạng Anh. Tôi biết các bạn sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy, nhưng tôi không có câu trả lời”.

“Đó là cảm xúc, là bóng đá. Tại sao bạn lại làm thế này, tại sao bạn lại làm thế kia? Nhưng tôi rất tiếc phải nói với bạn rằng, hôm nay chúng tôi đã làm nên những điều phi thường, phi thường bởi vì tôi biết đội bóng đó khó khăn như thế nào. Chúng tôi đã chứng minh điều đó và ghi được những bàn thắng cũng như chất lượng mà chúng tôi đã thể hiện. Erling đã có cơ hội nâng tỷ số lên 6-3 nhưng ngay sau đó là 5-4. Và khi điều đó xảy ra, đó chỉ là vấn đề sống còn. Đừng nói với tôi bằng cách nào, các cầu thủ cũng không biết. Cuối cùng, chúng tôi sẽ nắm lấy cơ hội”.

Man.City hiện chỉ còn kém 2 điểm so với đội đầu bảng Arsenal, đội sẽ tiếp đón Brentford vào thứ Tư, nhưng chắc chắn việc cạnh tranh chức vô địch sẽ không bền vững nếu cứ phòng ngự như thế này. “Arsenal rất mạnh và chắc chắn. Vì vậy, tôi biết chúng tôi phải làm gì”, Guardiola nói thêm. “Sẽ rất khó khăn, nhưng đồng thời, Ngoại hạng Anh còn rất dài. Và tôi hứa với bạn rằng tôi có đủ kinh nghiệm để thực hiện những chặng đường dài, rất dài để cố gắng chiến đấu giành chức vô địch Ngoại hạng Anh”.

HLV Marco Silva của Fulham chia sẻ với Guardiola sau trận đấu điên rồ.

Sau khi Haaland trở thành cầu thủ nhanh nhất cán mốc 100 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, anh chỉ mất 111 trận, HLV Guardiola chia sẻ: “Nếu bạn nói với tôi rằng cậu ấy sẽ ghi 100 bàn sau 111 trận, tôi sẽ nói: ‘Bạn có chắc không? Ở giải đấu này?’. Đã có một số tiền đạo xuất sắc nhất đất nước này, cậu ấy là một trong số đó nhưng không phải là người giỏi nhất. Vấn đề là những con số và cậu ấy không phải là người được bàn tán. Tôi vui mừng cho cậu ấy, và đội bóng đã làm được điều đó trong ngày hôm nay”.

Trong khi đó, HLV Marco Silva của Fulham đánh giá: “Những gì các chàng trai thể hiện thật ấn tượng. Thường thì việc thua đậm trước một đội bóng như Man.City khiến họ có thể nghĩ ngợi nhiều điều. Có lẽ họ đã chịu tổn thất rồi, đừng mạo hiểm nữa. Nhưng phản ứng của các chàng trai thật không thể tin được, và có lẽ chúng tôi xứng đáng có bàn thắng thứ 5 để gỡ hòa trận đấu”.

