Man United đang ở 'vị thế tốt hơn rất nhiều' dưới thời Ruben Amorim

Mason Mount đã cảnh báo các đồng đội tại Manchester United rằng họ phải tận dụng chiến thắng ngược dòng trước Crystal Palace để tiến lên phía trước nếu muốn giành vé dự Champions League mùa này.

Mason Mount đi bóng trước hàng thủ Crystal Palace

Mount đã ghi bàn thắng quyết định tại Selhurst Park, giúp United vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng, kém đội hạng 3 Chelsea chỉ 3 điểm. Dù rất vui khi giành được 3 điểm tại nam London, cựu tiền vệ của Chelsea cũng nhận thức rõ rằng đây là một mùa giải đầy thăng trầm đối với Ruben Amorim cho đến nay.

“Mọi chuyện có lúc thăng lúc trầm, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang ở vị thế tốt hơn rất nhiều, không chỉ riêng cá nhân tôi mà còn là cả một tập thể, và chúng tôi thực sự cần phải tiếp tục tiến lên và giành chiến thắng nhiều hơn nữa. Đó là điều quan trọng nhất lúc này. Một kết quả khó khăn ở trận đấu trước (gặp Everton), nhưng việc trở lại và giành chiến thắng hôm nay là vô cùng quan trọng. Vâng, đã đến lúc phải thực sự nỗ lực và ghi bàn vào lưới bốn đội dẫn đầu”.

Trong khi Mount là người cứu vãn tình thế cho Man United với một pha sút phạt thông minh, thì pha dứt điểm khéo léo của Bruno Fernandes gần như khiến anh bất ngờ. "Tôi đã nói với Bruno rằng 'Tôi sẽ sút cho cậu', và rồi cậu ấy nói 'không, cậu cứ đứng đó'", Mount mỉm cười giải thích. "Sau đó tôi nói 'cậu sút đi' vì tôi nghĩ, rõ ràng là hôm nay trời nắng gắt và điều đó gây ra một chút vấn đề. Với chúng tôi trong hiệp một với những đường bóng dài... và sau đó, đúng vậy, tôi nghĩ Deano sẽ khó nhìn thấy bóng trong khung thành. Sau đó, cậu ấy nói rằng 'không, cậu cứ đứng đó' và rồi cậu ấy sút. Vì vậy, bạn có thể thấy phản ứng của tôi hơi giống như... cố gắng lên!”

Man United đang âm thầm trở nên rất hiệu quả trong các bàn thắng từ những tình huống cố định, ngang bằng với Arsenal, với 10 bàn thắng từ hai quả đá phạt của họ tại Palace.

“Tôi thích những tình huống như vậy, và không phải lúc nào bạn cũng có nhiều cơ hội như vậy trong một trận đấu, đặc biệt là ở Ngoại hạng Anh. Vì vậy, khi có cơ hội, điều quan trọng là phải tận dụng cơ hội đó, sút trúng đích và ít nhất là khiến thủ môn phải cứu thua. Những tình huống cố định trong bóng đá hiện nay quan trọng đến mức nào... vâng, đối với tôi, việc sút trúng đích khiến tôi rất phấn khích khi thấy bóng đi vào lưới, ghi bàn và quan trọng nhất là mang về ba điểm cho đội bóng”.

Trưa Chủ nhật đánh dấu lần đầu tiên sau hai năm Mount thi đấu trọn vẹn 90 phút và là lần đầu tiên kể từ tháng 1-2023, khi anh còn khoác áo Chelsea, anh dẫn dắt cả một trận đấu ở Ngoại hạng Anh.

Mặc dù đã có những chấn thương và gần đây là những chấn thương nhỏ khiến anh phải nghỉ thi đấu, nhưng niềm tin của Amorim vào cầu thủ 26 tuổi này vẫn không hề lay chuyển. Mount nói: “Điều đó rất quan trọng, đặc biệt là trong mùa giải này vì tôi đã gặp một vài chấn thương nhỏ nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Tôi cảm thấy rất tốt trong mùa giải này. Tôi đã có một đợt tập huấn đầu mùa giải tốt và tôi đã tập luyện chăm chỉ mỗi tuần, không chỉ riêng tôi mà cả đội cũng đã nỗ lực hết mình. Được thi đấu trọn vẹn 90 phút là điều rất tích cực, và giờ là lúc để hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, nên cá nhân tôi rất hài lòng với điều đó”.

HOÀNG HÀ