Arteta hài lòng với Ben White khi Arsenal chuẩn bị cho trận đấu với Aston Villa

HLV Mikel Arteta lao ra sân ôm chầm Ben White sau trận thắng Brentford

Ben White đã phải vật lộn với chấn thương mùa này và cũng thấy mình xếp sau Jurrien Timber trong danh sách lựa chọn hậu vệ ra sân. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh đã trở lại đội hình xuất phát của Mikel Arteta vào thứ Tư, giúp đội đầu bảng Ngoại hạng Anh Arsenal giành chiến thắng 2-0 trước Brentford tại sân vận động Emirates trong lần ra sân thứ hai của anh tại giải đấu hàng đầu 2025-26.

Ben White đã kiến ​​tạo cho Mikel Merino mở tỷ số ở phút thứ 11. Cả năm pha kiến ​​tạo gần nhất của anh tại Ngoại hạng Anh đều giúp đội bóng vươn lên dẫn trước, với ba trong số đó đến từ Brentford. Và mặc dù Timber có thể trở lại đội hình xuất phát vào thứ Bảy tại Villa Park, Arteta rất vui mừng khi có thể sử dụng kinh nghiệm của White nếu cần.

Arteta nói: "Cá nhân tôi rất, rất mừng cho cậu ấy với tư cách một con người. Tôi nghĩ phần còn lại của đội cũng vậy, bởi vì cậu ấy là một cầu thủ luôn chơi cho chúng tôi, và thật đáng buồn, vì những lý do chính đáng, cậu ấy đã không được ra sân nhiều. Bởi vì Jurrien [Timber] đã chơi rất xuất sắc, và cậu ấy đã phải ngồi ngoài một thời gian, và sau đó cậu ấy cần phải giành lấy vị trí của mình. Nhưng thái độ của cậu ấy rất tích cực, rất tốt. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng và được trao cơ hội, bạn sẽ nắm bắt nó như cậu ấy đã làm. Vì vậy, tôi rất vui vì chúng tôi đã có cậu ấy trở lại với phiên bản tốt nhất của chính mình, và chúng tôi sẽ cần Ben bởi vì cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời".

Về phần mình, White đang xem xét sự trở lại của mình qua từng trận đấu. Anh chia sẻ trên trang web của Arsenal: "Tuần trước là một tuần quan trọng, và bạn cần phải tiếp tục duy trì điều đó vào tuần tiếp theo, vì vậy chiến thắng thực sự quan trọng. Giống như bất kỳ trận đấu nào chúng tôi thắng - điều rất quan trọng với khát vọng vô địch của CLB - chúng tôi phải chơi từng trận một. Tôi sẽ ghi nhớ điều này".

HOÀNG HÀ