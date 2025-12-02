Bão tố Thomas Frank: Tottenham trên lằn ranh mất kiểm soát

HLV Thomas Frank đang phải đối mặt với tuần lễ định mệnh, một cuộc thử lửa kép trước Newcastle và Brentford, trong bối cảnh sự bất mãn của người hâm mộ Tottenham đã lên đến đỉnh điểm. Chuỗi ba trận thua liên tiếp không chỉ làm suy giảm vị thế của Spurs trên bảng xếp hạng, mà còn làm lộ ra vết nứt sâu sắc trong nội bộ CLB.

Tottenham hành quân đến St James' Park đêm thứ Ba trong sự u ám, và điều đáng sợ nhất không phải là Newcastle, mà là trận đấu vào thứ Bảy: đối đầu với đội bóng cũ Brentford, CLB hiện đang xếp trên họ. Một thất bại trên sân nhà trước người cũ có thể là thảm họa cá nhân đối với Frank.

Sân nhà và sự đứt gãy cảm xúc

HLV Frank đang phải đối mặt với sự đứt gãy cảm xúc rõ ràng giữa người hâm mộ và cầu thủ. Mặc dù đội bóng có phong độ sân khách xuất sắc trước trận thua Arsenal (bao gồm cả chiến thắng trước Man City), họ chỉ thắng đúng 1 trận sân nhà mùa này (trước Burnley). Lời phát biểu gây tranh cãi của Frank về việc những người la ó thủ môn Guglielmo Vicario sau sai lầm của anh không phải là "người hâm mộ Tottenham đích thực" đã đổ thêm dầu vào lửa. Mặc dù Frank giải thích rằng ông chỉ phản đối hành động la ó trong lúc trận đấu diễn ra, nhưng sự can thiệp này đã không được đón nhận. Nó cho thấy Frank đang nhận ra rằng truyền thông tại Tottenham là một cuộc chơi hoàn toàn khác so với Brentford.

Cầu thủ, mà đỉnh điểm là hành động "bỏ đi" của Micky van de Ven và Djed Spence sau trận thua Chelsea, cũng đã thể hiện sự thất vọng với phản ứng của khán giả. Sự thống nhất hiện tại (cầu thủ bước vào phòng thay đồ cùng nhau) chỉ là nỗ lực che đậy bề mặt của sự rạn nứt. Vinai Venkatesham, CEO mới của Spurs, người nổi tiếng với khả năng gắn kết người hâm mộ từ thời Arsenal, có nhiệm vụ hàn gắn sự tổn thương này. Nhưng đó là công việc dài hạn, còn Frank cần kết quả ngay lập tức.

Gánh nặng dị thường của Thomas Frank

Sự khởi đầu của Frank tại Spurs hoàn toàn trái ngược với những ngày tháng thăng hoa của Ange Postecoglou, người từng so sánh bầu không khí tại sân Tottenham Hotspur với một "hộp đêm" sôi động. Frank không có được sự may mắn và chất keo gắn kết như Postecoglou.

Thời Postecoglou, dù mất Harry Kane, vẫn có Heung-min Son làm chỗ dựa tinh thần và chuyên môn. Son, với sợi dây liên kết đặc biệt với người hâm mộ, đã gánh vác chiếc băng đội trưởng. Frank không có được sự tiếp nối đó. Frank còn đang vật lộn với bão chấn thương càn quét hàng công: mất Dominic Solanke (trung phong cắm duy nhất), Dejan Kulusevski (nhà kiến tạo), và quan trọng nhất là James Maddison (người có thể nghỉ cả mùa). Chưa hết, Xavi Simons, bản hợp đồng 51 triệu Bảng từ RB Leipzig, đã không thể khởi động thành công. Sự chật vật của anh làm dấy lên nghi ngờ về mức độ thực sự Frank muốn có cầu thủ này.

Dù đang bị chỉ trích, Frank vẫn tin tưởng rằng anh sẽ được Ban lãnh đạo mới của Spurs kiên nhẫn. Ông khẳng định các ông chủ là "những người thông minh" và hiểu rằng "mọi triều đại thành công đều cần thời gian để xây dựng một cái gì đó bền vững". Frank đã từ chối nhận định mình đã mất đi sự ủng hộ của một bộ phận người hâm mộ, nhưng lời kêu gọi "cần 100% người hâm mộ tham gia" của ông vẫn vang lên yếu ớt giữa những lời la ó.

Tottenham phải lật ngược tình thế tại St James’ Park, nơi họ đã thua trong cả bốn lần ghé thăm gần nhất và thủng lưới tới 14 bàn. Sau đó là trận chiến tâm lý với Brentford. Frank cần thời gian và các kỳ chuyển nhượng để khắc phục. Nhưng lúc này, tháng Giêng còn quá xa vời.

LONG KHANG