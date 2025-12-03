Haaland phá kỷ lục của Alan Shearer với bàn thắng thứ 100

Erling Haaland trở thành cầu thủ nhanh nhất gia nhập CLB 100 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh.

Man.City đã dẫn trước 3-0 ngay từ đầu trận, đáng chú ý nhất chính là bàn mở tỷ số của Haaland đã phá vỡ kỷ lục lâu đời của Alan Shearer khi ghi bàn thắng thứ 100 tại Ngoại hạng Anh chỉ sau 111 lần ra sân - huyền thoại người Anh đã lập kỷ lục này vào năm 1995 trong trận đấu thứ 124 của mình. “Tôi không muốn nói ra, nhưng khi bạn là tiền đạo của Man.City, bạn phải ghi được những bàn thắng tuyệt vời và đó là công việc của tôi”, Haaland chia sẻ với Sky Sports sau chiến thắng. “Mọi người chỉ trích tôi nếu tôi không làm được. Đó là điều bình thường mọi người làm, vì vậy cuối cùng... tôi nên làm được”.

Bàn thắng hôm thứ Ba đồng nghĩa với việc ngôi sao người Na Uy đã vượt qua hàng loạt huyền thoại Ngoại hạng Anh trong cuộc đua đạt 100 bàn thắng, bao gồm Thierry Henry (141 trận), Sergio Aguero (147 trận) và đối thủ Liverpool Mohamed Salah (162 trận). “Thật tuyệt vời và tôi thực sự tự hào, và tất nhiên, đó là một điều vô cùng to lớn”, Haaland nói. “Được gia nhập CLB 100 là một điều tuyệt vời”.

Haaland mở tỷ số trong chiến thắng 5-4 đầy kịch tính của Man.City trên sân Fulham.

Cột mốc của tuyển thủ Na Uy hôm thứ Ba chỉ là kỷ lục Ngoại hạng Anh mới nhất mà anh phá vỡ kể từ khi gia nhập Man.City vào tháng 7-2022. Tuy nhiên, Haaland vẫn còn một chặng đường dài để phá vỡ kỷ lục ghi bàn cuối cùng của Ngoại hạng Anh. Shearer vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong sự nghiệp của giải đấu với 260 bàn thắng, thành tích mà ông đạt được trong thời gian khoác áo Blackburn và Newcastle từ năm 1992 đến 2006.

Wolves là đối thủ yêu thích của Haaland, với 10 bàn thắng sau 6 lần đối đầu, bao gồm 3 bàn và 4 bàn trong hai lần gặp đầu tiên trên sân vận động Etihad. Anh cũng đã ghi 9 bàn vào lưới West Ham, và 8 bàn vào lưới Man.United. Haaland đã ghi bàn vào lưới tất cả 23 đội bóng mà anh đã đối đầu ở giải đấu hàng đầu - Sunderland là đối thủ mới duy nhất của anh trong mùa giải này, với 2 trận đấu trong tháng này để thêm họ vào danh sách.

PHI SƠN