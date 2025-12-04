Slot lo lắng khi đối thủ nhận ra được điểm yếu của Liverpool

Liverpool cần bàn phản lưới nhà muộn cứu vãn trận hòa 1-1 với Sunderland ngay tại Anfield.

Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã bị dẫn trước sau pha lập công của Chemsdine Talbi trong hiệp 2, trước khi cú sút của Florian Wirtz chạm vào Nordi Mukiele, gỡ hòa ở những phút cuối. Kết quả này đồng nghĩa với việc Liverpool chưa có chiến thắng nào trong 3 trận gần nhất tại Anfield trên mọi đấu trường, sau những thất bại trước Nottingham Forest và PSV Eindhoven ở Champions League. Arne Slot lại chịu áp lực, khi đội bóng của ông đang chật vật ở vị trí thứ 8 trong hành trình bảo vệ danh hiệu đáng thất vọng.

Slot cho biết Liverpool của ông đã đánh mất đi hào quang bất khả chiến bại. Khi được hỏi liệu có tin rằng sân vận động Anfield đã mất đi sự đáng sợ đối với các đối thủ hay không, Slot trả lời: “Chắc chắn là không phải Anfield, nhưng rõ ràng là các đội bóng đối đầu với chúng tôi hiện tại đều nghĩ rằng họ có thể giành được kết quả. Không chỉ nghĩ vậy, bởi vì điều đó đã được thể hiện trong mùa giải này. Ngay cả trong những trận thắng, chúng tôi cũng đã tiếp thêm niềm tin cho các đội khác rằng điều gì đó có thể xảy ra, bởi vì những chiến thắng mà chúng tôi có được hồi đầu mùa cũng không hề dễ dàng”.

Slot đã quyết định để Mohamed Salah ngồi dự bị trong trận đấu thứ 2 liên tiếp hôm thứ Tư, tuy nhiên tuyển thủ Ai Cập đã vào sân thay Cody Gakpo sau giờ nghỉ. Nói về quyết định tung tiền đạo này vào sân trong hiệp 2, Slot cho biết: “Theo tôi, Cody đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận một chọi một, và nếu muốn có cơ hội ghi bàn khi đối phương pressing tầm cao, bạn cần một khoảnh khắc kỳ diệu hoặc một tình huống cố định, và Cody đã rất vất vả để tìm thấy khoảnh khắc đó. Trong hiệp một, chúng tôi đã bố trí Dominik Szoboszlai bên cánh phải, và Wirtz bên cánh trái. Chúng tôi gần như không để cho đối phương có một cơ hội nào, nhưng thật khó để tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu đó”.

HLV Arne Slot quyết định để Mohamed Salah ngồi dự bị trong trận đấu thứ 2 liên tiếp.

Salah đang chứng kiến vị thế của mình suy yếu rõ rệt trong mùa giải thứ 9 của anh tại Liverpool. Ngôi sao 33 tuổi trước đó đã không được ra sân trong chiến thắng 2-0 của Liverpool trước West Ham - là lần đầu tiên Salah không được ra sân ngay từ đầu một trận đấu dưới thời Slot, người đã nắm quyền vào mùa giải 2024 và giành chức vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên, mà chủ yếu nhờ 29 bàn thắng của Salah. Slot thừa nhận Salah không vui khi bị loại vào cuối tuần trước nhưng anh “đã xử lý rất tốt” và là một “cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu”.

Liverpool còn 3 trận đấu - hai trận ở Ngoại hạng Anh và một trận ở Champions League - trước khi Salah lên đường tham dự Cúp các quốc gia châu Phi cùng Ai Cập. Slot từ chối trả lời liệu Salah - đã ghi 4 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này - có góp mặt trong đội hình Liverpool cho trận đấu tiếp theo gặp Leeds United vào thứ Bảy hay không: “Tôi chưa nghĩ đến việc chúng tôi sẽ chơi như thế nào vào cuối tuần này trước Leeds. Tôi đã biết ai sẽ đá chính nhưng tôi sẽ không tiết lộ”.

LINH SƠN