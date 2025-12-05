Ruben Amorim: “Không thể để mọi thứ bị kéo lùi lại”

Man.United lại trải qua một đêm đáng thất vọng tại Old Trafford khi bàn thắng muộn của Soungoutou Magassa ấn định tỷ số hòa 1-1 cho West Ham. Đây đã là trận không thắng thứ 4 trong 5 vòng đấu kể từ cuối tháng 10, ngay sau khi Quỷ đỏ lần đầu tiên sau hơn một năm giành 3 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh.

Man.United lại trải qua một đêm đáng thất vọng tại Old Trafford khi hòa West Ham 1-1.

Diogo Dalot đã đưa Man.United vào cuộc đua giành chiến thắng ở phút 58, nhưng bàn thắng từ cú sút xa của Magassa ở phút 83 đã tước đi 3 điểm quý giá vốn có thể giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 5, và cho thấy nỗ lực tái thiết của đội chủ nhà vẫn còn nhiều gian nan, với những tiếng la ó vang lên sau tiếng còi mãn cuộc. Đây là cú sốc khác sau trận thua 0-1 trên sân nhà gần nhất trước 10 cầu thủ Everton.

Vào ngày 25-10, chiến thắng 4-2 trước Brighton đã đánh dấu Man.United giành 3 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng lần đầu tiên kể từ tháng 2-2024. Nhưng kể từ đó, Quỷ đỏ chỉ thắng được thêm 1 trận, còn lại hòa 3 thua 1 trong 5 vòng đấu gần nhất. “Không thể để mọi thứ bị kéo lùi lại”, Amorim phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. “Chúng tôi đã có những khoảnh khắc. Điều đó có thể xảy ra. Bạn đã nói về việc chúng tôi đã có những pha chạy bóng hoàn hảo, nhưng không phải vậy, chúng tôi thực sự thiếu ổn định... Chúng tôi cần phải làm tốt hơn”.

Amorim cảnh báo những sai lầm trong hiệp 2 đang trở thành thói quen: “Có những hiệp 2 chúng tôi mất kiểm soát trận đấu. Hôm nay thì không phải vậy. Sau bàn thắng đầu tiên, chúng tôi mất một số pha bóng 2. Chúng tôi luôn cố gắng phòng ngự xa khung thành vì biết họ cố gắng tạt bóng, giành phạt góc. Bóng dài, họ giành được bóng 2 trước 3 cầu thủ phòng ngự. Chúng tôi cần phải chơi tốt hơn trong hiệp 2”.

HLV Ruben Amorim chứng kiến Man.United chỉ thắng 1 trong 5 vòng đấu gần nhất.

Trong khi đó hậu vệ Diogo Dalot cho biết đội bóng của anh đã trở nên “lo lắng” sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới West Ham, và phải nhìn lại bản thân sau khi để vuột mất lợi thế dẫn trước tại Old Trafford. “Rõ ràng là thất vọng. Chúng tôi phải kiểm soát trận đấu nhiều hơn, đặc biệt là tại Old Trafford”, cầu thủ mở tỷ số nói với Sky Sports. “Chúng tôi không thể lo lắng quá mức. Chúng tôi đã hơi lỏng lẻo khi kiểm soát bóng”.

“Rõ ràng là thất vọng với trận hòa, nhưng chúng tôi đã làm chủ được trận đấu. Đó là một giải pháp chúng tôi cần tìm ra. Có thể là do nhiều yếu tố. Không nên như thế này. Bạn chiến đấu suốt 60 phút để ghi bàn và khi điều đó xảy ra, bạn nên tiếp tục làm những điều tương tự. Thật không may, chúng tôi đã không thể giữ được kết quả. Cuối cùng, chúng tôi phải nhìn lại chính mình. Lỗi phần nhiều thuộc về chúng tôi”.

VIỆT TÙNG