Thomas Frank sẽ không ngại ăn mừng khi đánh bại Brentford

Đã đến lúc phải đối mặt với quá khứ, HLV Thomas Frank thừa nhận Tottenham tiếp đón đội bóng cũ Brentford vào thứ Bảy sẽ là trận đấu rất đặc biệt, nhưng ông sẽ không ngần ngại ăn mừng trước họ.

HLV Thomas Frank của Tottenham

Frank vốn gia nhập CLB phía tây London vào năm 2016, nhưng đã rời Brentford vào mùa hè để tiếp quản Tottenham. HLV người Đan Mạch đã lên kế hoạch thăng hạng Ngoại hạng Anh 4 năm trước để khắc tên mình vào truyền thống của Brentford và có thể mong đợi sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ đội khách tại sân vận động Tottenham Hotspur, nhưng vị chiến lược gia 52 tuổi này không ngần ngại khi được hỏi liệu ông có ăn mừng hay không.

Frank nói: "Vâng, tôi sẽ ăn mừng. Tôi nghĩ mọi người đều cảm nhận sự tôn trọng mà tôi dành cho Brentford, cho người hâm mộ và tất cả mọi người trước khi trận đấu bắt đầu, sau khi bắt đầu và sau tiếng còi mãn cuộc.Nhưng trong hơn 90 phút, tất cả chỉ hướng đến một điều duy nhất và làm những gì có thể để giành chiến thắng. Dĩ nhiên, trận đấu này đặc biệt hơn một chút với bản thân tôi vì phải đối mặt với Brentford, nơi tôi đã gắn bó 9 năm. Gần một phần tư cuộc đời tôi! Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó và tôi tận hưởng từng giây phút.

"Vào thứ Bảy, tôi sẽ gặp rất nhiều người đã lâu không gặp. Những người trước đây ít nhiều tôi gặp họ mỗi ngày, nên điều đó tất nhiên cũng sẽ rất đặc biệt. Nhưng hôm nay là sự chuẩn bị cho trận đấu với đội bóng. Tất nhiên là tôi biết rất rõ những cầu thủ, có những thay đổi nhỏ so với những gì tôi từng làm, nhưng phần lớn bản sắc vẫn giữ nguyên, điều này gây khó khăn cho tôi theo nhiều cách. Khi tiếng còi vang lên, tất cả chỉ là giành 3 điểm và chiến thắng. Chúng tôi cần phải ra sân thật dũng cảm".

Một điểm giành được trên sân Newcastle hôm thứ Ba đã chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp đầy lo lắng, điều vốn làm dấy lên những nghi ngờ về tương lai của Frank tại Tottenham. Phong độ sân nhà của Tottenham tại Premier League năm 2025 thật kinh khủng, và mặc dù phần lớn thời gian là dưới thời người tiền nhiệm Ange Postecoglou, Frank đã phải nhận bốn thất bại trong bảy trận đấu tại giải đấu. Tottenham chỉ thắng ba trong số 21 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, nhưng Brentford cũng đã thua 6 lần trên sân khách mùa này.

Frank nói thêm: "Đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để chúng tôi giành ba điểm vào thứ Bảy. Chỉ có một cách để làm được điều đó, đó là thể hiện tốt, tập trung vào những điều chúng tôi đang liên tục rèn luyện, giai đoạn hai, giai đoạn ba, liên tục làm cho nó sắc bén hơn, nhanh hơn. Không phải tấn công trực diện, nhưng sẽ xâm nhập tốt hơn khi cần. Hãy chơi với cường độ cao, ra sân với sự dũng cảm và tôi rất mong chờ trận đấu".

HOÀNG HÀ