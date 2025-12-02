Siêu máy tính dự đoán vòng 14: Cuộc thử lửa giữa tuần và làn gió phản công

Vòng 13 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc: Arsenal bị Chelsea cầm chân dù đối thủ mất người, khoảng cách dẫn đầu bị rút xuống còn 5 điểm. Man City với cú đúp muộn của Phil Foden đã kịp chiếm lấy vị trí thứ hai. Liverpool tìm thấy liều thuốc tinh thần với chiến thắng 2-0 trên sân West Ham. Nhưng ngược lại, Tottenham tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Vòng 14 giữa tuần này không phải là nơi để nghỉ ngơi; đó là lúc các đội phải tung ra nhát kiếm quyết định để ổn định quỹ đạo mùa giải.

+ Dự đoán nhanh

- Arsenal (71%) tiếp tục là lựa chọn tự tin nhất của Opta, cần một chiến thắng để củng cố ngôi đầu.

- Chelsea (61.1%) là đội khách có khả năng thắng cao nhất, khi hành quân đến Elland Road.

- Man City (52.3%) được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong trận đấu dưới ánh đèn.

- Manchester United (56.7%) được trao cơ hội lớn để chấm dứt chuỗi trận tồi tệ trước West Ham.

- Tottenham (22%) đang đứng trước nguy cơ thất bại nặng nề tại St. James’ Park.

Thứ Ba, 02-12-2025: Lửa thử vàng và khủng hoảng trắng

Bournemouth vs Everton (02:30 VN - Thứ Tư): Bournemouth (50.5%) được ủng hộ nhờ chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà, dài nhất lịch sử CLB. Dù Everton (24.5%) của David Moyes có thành tích sân khách ấn tượng (chỉ Arsenal có nhiều điểm sân khách hơn kể từ tháng Giêng), Bournemouth cần một chiến thắng để gạt bỏ nỗi thất vọng bị Sunderland gỡ hòa. Vấn đề của Everton là sự bất ổn sau trận thua 1-4 trước Newcastle. Giải pháp cho Everton phải đến từ sự chắc chắn trong phòng ngự vốn là thương hiệu của Moyes.

Fulham vs Manchester City (02:30 VN - Thứ Tư): Fulham vừa gây ấn tượng với chiến thắng tại Tottenham, nhưng khả năng gây bất ngờ trước Man City chỉ là 24.7%. Man City (52.3%) luôn mạnh mẽ trong các trận đấu muộn (thắng 13/14 trận gần nhất sau 19:00 – giờ Anh). Erling Haaland, dù vẫn đang săn lùng bàn thắng thứ 100, là cơn ác mộng của Fulham (ghi 6 bàn sau khi Fulham thăng hạng năm 2022). Giải pháp của Man City là duy trì sức ép và để Haaland hoàn thành sứ mệnh của mình.

Newcastle United vs Tottenham (03:00 VN - Thứ Tư): Tottenham (22% khả năng thắng) đang đối diện với thảm họa. Họ đã thua 7 trận giữa tuần liên tiếp và Newcastle (54.7%) đã thắng 3 lần đối đầu gần nhất với tổng tỷ số 12-2. HLV Thomas Frank đang chịu áp lực cực lớn sau thất bại trước Fulham và có thành tích đối đầu kém cỏi với Eddie Howe (thua 6/8 trận). Giải pháp cho Spurs không phải là hy vọng vào một phép màu, mà là phải thể hiện tinh thần chiến đấu cơ bản nhất để chặn đứng chuỗi thua thảm hại này.

Thứ Tư, 03-12-2025: Quyền lực đòi lại

Arsenal vs Brentford (02:30 VN - Thứ Năm): Arsenal (71% thắng) được dự đoán sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi thất vọng trước Chelsea. Sân Emirates là pháo đài (thắng 6/7 trận gần nhất). Họ phải cảnh giác với Igor Thiago (11 bàn)—người chỉ kém Haaland trên bảng xếp hạng Vua phá lưới và thường xuyên ghi bàn mở tỷ số trên sân khách.

Chelsea vs Leeds United (02:30 VN - Thứ Năm): Chelsea (61.1%) được kỳ vọng sẽ duy trì sức ép lên ngôi đầu, dù Caicedo vắng mặt. Đây là tỷ lệ thắng sân khách cao nhất vòng đấu. Leeds đang thua 4 trận liên tiếp và có thành tích đối đầu tệ hại với Chelsea. Sự trở lại của Cole Palmer sẽ là Giải pháp sáng tạo cho The Blues để xuyên thủng hàng thủ Leeds.

Liverpool vs Sunderland (02:30 VN - Thứ Năm): Liverpool (67.4%) vừa tìm lại cảm giác chiến thắng. Dù Anfield không còn là bất khả xâm phạm, Sunderland (14.7%) vẫn là một thử thách lịch sử: họ thường thua các nhà vô địch (thua 13/16 trận). Liverpool cần chiến thắng này để tạo ra quỹ đạo đi lên và tiếp cận nhóm dự cúp Châu Âu.

Brighton vs Aston Villa (02:30 VN - Thứ Năm): Brighton (43.5%) được ủng hộ hơn Villa (29.7%). Brighton đang có chuỗi 10 trận bất bại trên sân nhà và tìm kiếm chiến thắng thứ tư liên tiếp trên sân nhà lần đầu tiên trong lịch sử Premier League. Đây là trận đấu có khả năng hòa cao nhất (26.8%) vòng đấu.

Wolves vs Nottingham Forest (02:30 VN - Thứ Năm): Hai CLB vùng Midlands đối đầu, nơi Nottingham Forest (40.6%) được siêu máy tính ưu ái hơn một chút so với Wolves (33.7%) đang khát khao chiến thắng đầu tiên. Wolves đang có chuỗi 8 trận sân nhà không thắng. Áp lực lên tân HLV Rob Edwards là cực lớn.

Thứ Năm, 04-12-2025: Chốt hạ Quỷ Đỏ

Manchester United vs West Ham United (03:00 VN - Thứ Sáu): Manchester United (56.7%) cần chiến thắng này để chứng minh sự phục hồi sau khi bị Everton hạ gục ngay tại sân nhà. Dù United đã thua 4/5 trận gần nhất trước West Ham, đây là lúc họ phải đòi lại uy quyền tại Old Trafford. West Ham (20.9%) có khả năng tạo bất ngờ thấp. Chiến thắng 2-1 trước Palace, với bàn thắng của Mason Mount và Zirkzee, là tín hiệu cho thấy Giải pháp của United nằm ở sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

HỒ VIỆT