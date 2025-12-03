Chelsea khó vô địch nếu cứ tiếp tục nhận thẻ

Sự trỗi dậy của Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này đáng lẽ phải được chào đón bằng những lời ca ngợi, nhưng thay vào đó, nó lại được nhấn chìm bởi một vấn đề kinh niên: tính kỷ luật. Việc đội bóng của Enzo Maresca liên tục mất người vì thẻ đỏ đang trở thành một vết thương tự gây ra, một điểm yếu chết người có thể khiến họ mất tất cả, kể cả danh hiệu, trước khi cuộc đua kịp nóng lên.

Trận hòa 1-1 với đội đầu bảng Arsenal cuối tuần qua là một ví dụ điển hình. Chỉ vài tuần trước, đó sẽ là một kết quả tuyệt vời. Nhưng khi Chelsea đã leo lên vị trí thứ hai và có cơ hội rút ngắn khoảng cách 6 điểm trước một Arsenal thiếu vắng cả William Saliba lẫn Gabriel, việc chia điểm tại Stamford Bridge lại trở thành một cơ hội bị bỏ lỡ.

Chelsea đã nhập cuộc với tư thế của đội khao khát chiến thắng hơn. Họ áp đảo, dẫn trước về số cú sút (4-1) và xG (bàn thắng kỳ vọng) trong hiệp một. Nhưng rồi, khoảnh khắc định mệnh xảy ra ở phút 38. Cú vào bóng liều lĩnh của Moises Caicedo đối với Mikel Merino đã biến thẻ vàng ban đầu thành thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR can thiệp. Việc mất đi cầu thủ quan trọng nhất ở tuyến giữa đã bóp nghẹt mọi ý đồ chiến thuật còn lại.

Mặc dù Chelsea thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi khi Trevoh Chalobah vẫn đưa họ vượt lên dẫn trước dù chỉ còn 10 người, nhưng cuối cùng, họ phải chấp nhận một trận hòa như một sự nuối tiếc.

Đây không phải là lần đầu tiên kỷ luật là vấn đề của Chelsea. Nó là một căn bệnh di truyền. Đây đã là chiếc thẻ đỏ thứ tư của họ chỉ sau 13 trận Premier League mùa này. Điều này có nghĩa là Chelsea đang nhận thẻ đỏ trung bình mỗi 3.25 trận (tương đương 0.31 thẻ đỏ mỗi trận) – một con số kỷ lục trong lịch sử Premier League. Nếu duy trì tỷ lệ này, Chelsea sẽ kết thúc mùa giải với 11.7 thẻ đỏ, vượt xa kỷ lục cũ là 9 thẻ (của Sunderland 2009-10 và QPR mùa 2011-12).

Không chỉ ở giải quốc nội, vấn đề kỷ luật còn lan sang các đấu trường khác: thẻ đỏ của Nicolas Jackson ở Club World Cup, của Joao Pedro ở Champions League, và hai thẻ vàng "rất ngốc nghếch" của Liam Delap ở cúp Liên đoàn.

Hành vi của HLV Maresca cũng đáng bị xem xét. Ông là một trong những nhà cầm quân nhận nhiều thẻ nhất ở Premier League kể từ đầu mùa giải trước (8 thẻ – ngang với Fabian Hurzeler của Brighton), và cũng là người nhận nhiều thẻ nhất ở Champions League mùa này. Rõ ràng, Maresca chưa làm đủ để kiềm chế vấn đề này, thứ đã tồn tại từ thời Mauricio Pochettino. Dưới thời Pochettino, Chelsea đã nhận nhiều thẻ vàng mỗi trận hơn bất kỳ HLV nào trong lịch sử giải đấu (trên 20 trận).

Mặc dù Chelsea mùa này không còn là "Vua thẻ vàng" (chỉ nhận trung bình 1.9 thẻ/trận), thẻ đỏ trực tiếp mới là vấn đề cốt lõi. Ba trong bốn thẻ đỏ của Chelsea mùa này là thẻ đỏ trực tiếp, và cả ba đều khiến họ mất điểm:

Manchester United (thua 1-2): Thủ môn Robert Sánchez nhận thẻ đỏ phút thứ 5.

Brighton (thua 1-3): Chalobah nhận thẻ đỏ phút 53 khi Chelsea đang dẫn 1-0.

Arsenal (hòa 1-1): Caicedo nhận thẻ đỏ phút 38 khi tỷ số là 0-0.1

Tổng cộng, Chelsea đã đánh rơi 8 điểm trong các trận đấu mà họ mất người. Khi Chelsea có đủ 11 người, họ đạt trung bình 2.2 điểm/trận, nhưng con số này giảm xuống còn 1.3 điểm/trận khi họ chơi thiếu người.

Nếu Chelsea duy trì được mức trung bình 2.2 điểm/trận trong suốt mùa giải, hiện họ sẽ có 29 điểm, chỉ kém Arsenal 1 điểm. Thay vào đó, họ phải đối diện với khoảng cách 6 điểm như hiện tại. Dù không thể đơn giản hóa rằng Chelsea sẽ thắng cả ba trận đó nếu không bị đuổi người, nhưng rõ ràng họ đang tự đẩy mình vào thế khó quá thường xuyên. Trận đấu với Arsenal là cơ hội vàng để thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm, khiến Pháo thủ phải nhìn lại phía sau.

Cuộc đua vô địch có thể đã vượt quá tầm với của một đội bóng còn quá trẻ và chưa có thời gian gắn kết đủ lâu. Sự thiếu kỷ luật là một dấu hiệu rõ ràng của sự non nớt đó. Nhưng nếu Chelsea còn muốn nuôi dưỡng bất kỳ hy vọng nào trong cuộc săn đuổi Arsenal, họ phải ngay lập tức dừng việc "tự bắn vào chân" bằng một tốc độ nhận thẻ đỏ đang trên đường phá kỷ lục. Chỉ khi quản lý được tính khí nóng nảy này, Chelsea mới có cơ hội thực sự tham gia vào cuộc đua danh hiệu.

HỒ VIỆT