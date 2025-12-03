Thomas Frank ca ngợi “cú ngã bàn đèn hoàn hảo” ở phút chót của Romero

Cristian Romero ghi bàn theo kiểu xe đạp chổng ngược giúp Tottenham gỡ hòa 2-2 tại Newcastle.

Chích chòe đã có một loạt cơ hội đầy hứa hẹn trong suốt trận đấu, trước khi Bruno Guimaraes đưa họ vượt lên dẫn trước ở phút 71. Romero đáp trả 7 phút sau đó bằng một cú đánh đầu xuất sắc từ đường chuyền của Mohammed Kudus, trước khi Anthony Gordon tái lập thế dẫn trước cho Newcastle từ chấm phạt đền ở phút 84. Tuy nhiên, đội trưởng của Spurs một lần nữa là người quyết định trận đấu kịch tính, ghi bàn từ cú xe đạp chổng ngược ở phút bù giờ thứ 5, đưa bóng đi vào góc dưới khung thành.

Nói về màn trình diễn của Romero, HLV Frank cho biết: “Tôi nghĩ đó là một cú xe đạp chổng ngược hoàn hảo, trúng vào ống quyển, nhắm thẳng vào góc dưới khung thành. Khen ngợi Cuti, tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng với điều đó. Một màn trình diễn phòng ngự tuyệt vời. Giữ bóng: bình tĩnh, điềm đạm, tranh chấp, rồi bứt lên và ghi 2 bàn thắng. Tôi nghĩ cú đá xe đạp chổng ngược có lẽ sẽ được khen ngợi nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ cú đánh đầu còn xuất sắc hơn, cách cậu ấy thực hiện đó còn xuất sắc hơn nhiều tiền đạo khác”.

HLV Thomas Frank thậm chí tin rằng pha đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 của Romero còn ấn tượng hơn.

Cú sút bắt mắt của Romero đã mang về một điểm cho Spurs, đội vẫn chưa thắng trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Nhưng HLV Frank đã khen ngợi tinh thần chiến đấu của đội sau một chuỗi trận khó khăn. Ông nói: “Tôi thực sự thích tinh thần và tâm lý của đội bóng, và những gì đã thể hiện sau 3 trận đấu khó khăn. Việc phải đến đây thi đấu trận thứ 4 chỉ trong 10 ngày, trận đấu sân khách thứ 3 ở một vị thế rất khó khăn - bị dẫn trước 2 lần rồi lội ngược dòng, điều đó cho thấy rõ ràng ý chí và tinh thần của toàn đội”.

Khi tỷ số đang là 1-1, Newcastle đã giành lại lợi thế dẫn trước từ chấm phạt đền sau khi Rodrigo Bentancur và Dan Burn va chạm ở cột dọc sau một quả phạt góc, và trọng tài Tom Bramall đã được gọi đến xem VAR. Ông sau đó đã cho chủ nhà hưởng một quả phạt đền, và Gordon đã chuyển hóa thành công. HLV Frank than phiền: “Trận thứ 2 thật đáng thất vọng khi phải nhận một quả phạt đền, bởi vì tôi nghĩ với tôi, đó không bao giờ là một quả phạt đền. Ngay cả khi nói chuyện với một số người ở Newcastle, họ cũng không nghĩ đó là một quả phạt đền. Chúng ta cần một sự nhất quán. Tôi nghĩ rằng quyết định của trọng tài trên sân đã đúng, và VAR chỉ có thể được sử dụng nếu nó rõ ràng và dễ hiểu. Nhưng tôi muốn nói về chúng tôi và tinh thần thi đấu trở lại”.

LINH SƠN