Arsenal đang bay cao ở ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh, nhưng họ phải đối mặt với thách thức lớn lao cuối tuần này khi kéo quân đến Villa Park, nơi Aston Villa chỉ thua 1 trong 25 trận Premier League.

Paul Merson: "Aston Villa là đối thủ cuối cùng mà Arsenal muốn gặp!"

Unai Emery đang bộc lộ phẩm chất rất cao trên băng huấn luyện, đặc biệt là khi Aston Villa đang trên đà bứt phá. CLB thành Birmingham không ghi được bàn thắng nào trong bốn trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng họ đã thắng 8 trong 9 trận gần nhất để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Một điểm cộng lớn cho Aston Villa trong chiến thắng 4-3 trước Brighton hồi giữa tuần là 2 bàn thắng của Ollie Watkins, người trước đó mới chỉ ghi được một bàn trong cả mùa giải.

Nếu đánh bại Arsenal vào thứ Bảy, Aston Villa sẽ chỉ kém đội đầu bảng của Mikel Arteta ba điểm. Aston Villa, dưới thời cựu HLV Arsenal, Unai Emery chỉ thua một lần trong bốn lần gặp gỡ gần nhất với Pháo thủ. Đó là lý do huyền thoại Arsenal Paul Merson thừa nhận đây là trận đấu khó, rất khó với Mikel Arteta.

Thực tế là lần gần nhất Arsenal viếng thăm sân Villa Park, thầy trò Mikel Arteta đã thắng 2-0. Nhưng Paul Merson lại nhìn trận đấu đó theo cách khác. Bình luận trên Sky Sport, cựu tiền vệ người Anh nói: “Aston Villa là đối thủ cuối cùng mà Arsenal muốn gặp! Chúng ta đã dõi theo trận chiến này hồi mùa trước. Một trận cầu căng thẳng, Arsenal thắng 2-0, nhưng với tôi, có những thời khắc may mắn khiến cuộc chơi rẽ sang hướng khác, nơi Villa có thể thắng 1-0”.

Cựu tiền vệ Liverpool Danny Murphy cho biết khả năng giữ bình tĩnh dưới áp lực của Unai Emery là rất quan trọng. "Ông ấy đã không hoảng loạn vào đầu mùa giải", Murphy nói với BBC. "Đó là một sự huấn luyện và quản lý tuyệt vời, và các cầu thủ đang phản ứng rất tốt".

HOÀNG HÀ