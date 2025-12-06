Guardiola “rất muốn” Rodri trở lại đội hình Man.City

HLV Pep Guardiola tin rằng những vấn đề hàng phòng ngự hiện tại của Man.City một phần là do thiếu vắng Rodri “không thể thay thế”, và tiết lộ đội bóng của ông có thể sẽ phải thi đấu mà không có tiền vệ này trong ít nhất vài tuần nữa.

Rodri chỉ có thể thi đấu một phút trong 2 tháng qua do chấn thương gân kheo gặp phải trong chiến thắng trước Brentford vào ngày 5-10. Tuyển thủ Tây Ban Nha, người đã bị chấn thương dây chằng đầu gối hơn một năm trước, sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách của Sunderland đến sân Etihad vào thứ Bảy, và đặc biệt là chuyến làm khách đến Real Madrid tại Champions League vào thứ Tư.

Guardiola rất mong muốn ngôi sao 29 tuổi này trở lại, và ông đã lấy chiến thắng 5-4 đầy hỗn loạn trước Fulham hôm thứ Ba, khi Man.City từ chổ dẫn 5-1 trước khi chỉ thắng sít sao 5-4, làm ví dụ cho thấy đội bóng của ông nhớ Quả bóng Vàng 2024 đến mức nào. “Rodri là một cầu thủ ở đẳng cấp khác”, Guardiola nói. “Nếu Rodri vào sân trong 20 phút cuối trận gặp Fulham, được xếp đá chính giữa, bạn có biết hiệu quả sẽ ra sao không? Chỉ cần sự hiện diện của cậu ấy, thậm chí không cần chạm bóng? 10 cầu thủ còn lại cảm thấy an toàn hơn, tốt hơn. Họ chơi tốt hơn ngay cả khi cậu ấy không chạm bóng. Chỉ cần cậu ấy ở đó là được. Và trong một năm rưỡi qua, chúng tôi đã không có được điều đó”.

Man.City đã để thủng lưới 10 bàn trong 4 trận gần nhất gặp Fulham, Leeds United, Bayer Leverkusen và Newcastle. Họ là đội ghi bàn hàng đầu Ngoại hạng Anh với 32 bàn, nhưng con số 16 bàn thua của họ lại nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong tốp 6 - bao gồm cả đội khách Sunderland cuối tuần này. “Chúng tôi muốn có Rodri một lần nữa”, Guardiola nói thêm. “Có những cầu thủ không thể thay thế, không chỉ vì họ chơi tốt, mà còn vì những gì họ làm cho những người khác. Những người khác nói, ‘Ồ, Rodri ở đó rồi’ và họ chuyền bóng cho cậu ấy, biết rằng cậu ấy sẽ không mất bóng. Cậu ấy biết khi nào có khoảng trống, để chuyển đổi lối chơi, cậu ấy là độc nhất vô nhị”.

Guardiola cho rằng thể trạng của Rodri đã hoàn toàn khác sau chấn thương dây chằng chéo trước.

Man.City có lịch thi đấu dày đặc vào tháng 12, với 6 trận đấu trước khi bắt đầu năm 2026 và trải đều ở cả 3 giải đấu. Tuy nhiên, Guardiola vẫn muốn Rodri trở lại với nền tảng tốt nhất. “Tôi thật sự rất mong cậu ấy trở lại”, HLV của Man City nói. “Ở Madrid và trận đấu tiếp theo, nhưng sau đó phải nghỉ thêm 6 tuần nữa. Điều đó thật vô lý. Tôi muốn một sự chắc chắn. Cậu ấy đã bắt đầu tập luyện trên sân rồi. Vì vậy, hy vọng trong vài tuần nữa, mọi thứ có thể bắt đầu một lần nữa”.

“Khi cậu ấy trở lại, cậu ấy phải tham gia giai đoạn tiền mùa giải. Cậu ấy không thể chơi 90 phút, 90 phút, 90 phút. Khi bạn bị chấn thương dây chằng chéo trước, cơ thể bạn sẽ hoàn toàn khác. Ngoài ra cậu ấy còn một kỳ World Cup. Và mùa giải tới, mùa giải tới, mùa giải tới nữa. Dù chúng tôi có hồi phục cậu ấy bao nhiêu, thì cũng không phải bây giờ - mà là cuối mùa giải và mùa giải tới. Và đó là điều quan trọng nhất”.

PHI SƠN