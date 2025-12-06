Arne Slot tỏ ra thận trọng với những tranh cãi xung quanh Mohamed Salah nhưng khẳng định trong tâm trí của ông, ngôi sao người Ai Cập luôn là người đá chính.

Arne Slot vẫn tin tưởng Mo Salah và Florian Wirtz khi đến Leeds

Cầu thủ 33 tuổi, người đã ghi 250 bàn thắng cho CLB kể từ khi gia nhập vào mùa hè năm 2017, đã có khởi đầu chậm chạp trong mùa giải này với 5 bàn thắng. Khi Liverpool thua 9 trong 12 trận ở mọi đấu trường, áp lực dư luận buộc Arne Slot phải thay đổi thói quen khi sắp xếp đội hình. Salah đã không được sử dụng trên băng ghế dự bị trong chuyến làm khách đến West Ham và chỉ được tung vào sân trong hiệp hai trận tiếp đón Sunderland trên sân nhà

Nhưng Salah là nhân tố không thể thiếu trong chiến dịch vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool mùa trước, và Slot khẳng định tiền đạo này vẫn được đá chính khi ông chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Leeds United. Slot nói: "Cậu ấy xứng đáng được như vậy vì những gì cậu ấy đã thể hiện cho CLB này và cho các đồng đội trong 6 hoặc 7 năm qua. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nếu tôi không sử dụng những cầu thủ mà tôi vừa mang về, thì việc mọi người bàn tán về điều đó khi cậu ấy không thi đấu cũng là điều hoàn toàn bình thường. Tôi luôn nghĩ đến việc cho mọi cầu thủ ra sân ngay từ đầu trận đấu vì chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi. Mo là một cầu thủ xuất sắc của chúng tôi. Tôi luôn nghĩ đến việc cho cậu ấy ra sân ngay từ đầu hoặc vào sân thay người."

Salah có thành tích tuyệt vời trước Leeds, với 9 bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, chỉ có Alan Shearer (20) và Thierry Henry (10) ghi được nhiều bàn hơn trước The Whites. Trong khi đó, Florian Wirtz vẫn chưa có bàn thắng nào tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tiền đạo người Đức tưởng chừng đã mở được tài khoản khi tung lưới trong trận hòa 1-1 với Sunderland, nhưng bàn thắng lại được ghi nhận là pha phản lưới nhà của Nordi Mukiele.

Slot hài lòng với sự tự tin và tiến bộ mà cầu thủ 22 tuổi này thể hiện kể từ khi trở lại sau chấn thương nhẹ sau loạt trận quốc tế. Slot nói: "Florian đã làm tốt. Tôi không ngạc nhiên khi cậu ấy góp công vào bàn thắng ghi vào lưới Sunderland bởi vì cậu ấy là một trong những cầu thủ luôn nỗ lực và sáng tạo. Bạn có thể thấy sự tự tin của cậu ấy ở đâu nếu nhìn vào hai trận đấu gần nhất, số lần cậu ấy muốn có bóng và số lần đồng đội chuyền bóng cho cậu ấy. Điều đó cho thấy cậu ấy đang rất tự tin vào lúc này. Rõ ràng là cậu ấy đã trở lại sau chấn thương từ Đức, vì vậy tôi rất vui khi cậu ấy có thể thi đấu nhiều phút như vậy trong hai trận đầu tiên sau khi trở lại."

Liverpool hiện đang đứng thứ 9, với chỉ 1 chiến thắng trong 4 trận gần nhất, và Slot thừa nhận rằng mục tiêu hàng đầu của đội bóng là cạnh tranh một suất trong top bốn trước khi họ có thể đặt mục tiêu cao hơn.

Ông nói: "Đối với tôi, điều này cho thấy Ngoại hạng Anh mùa này tốt như thế nào, giống như mùa trước, nhưng nó ngày càng tốt hơn qua từng mùa giải - vì những lý do hiển nhiên, bởi vì mọi người đều có rất nhiều tiền. Điều đó cho thấy khoảng cách vẫn còn rất gần. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi chắc chắn là trở lại top bốn vì rõ ràng chúng tôi không hài lòng với vị trí thứ 9 hiện tại".

Siêu máy tính của Opta cho biết Liverpool có 37,2% cơ hội kết thúc trong top 4.

HOÀNG HÀ