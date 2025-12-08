HLV Wolves chê Ruben Amorim yếu kém trong chiến thuật

HLV mới của Wolves, Rob Edwards đã giải thích sự yếu kém rõ ràng trong chiến thuật của Ruben Amorim trước trận đấu với Manchester United.

HLV Rob Edwards (Wolves) và Ruben Amorim (Man United)

Manchester United đang chuẩn bị cho một trong những trận đấu sân khách cuối cùng của năm 2025, khi Ruben Amorim chuẩn bị đội hình cho trận đấu với Wolverhampton Wanderers vào tối thứ Hai.

Đội bóng của Rob Edwards đã trải qua một mùa giải ảm ​​đạm cho đến thời điểm này, hiện đang bám sát đáy bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với chỉ 2 trận hòa và 10 trận thua sau 14 trận đấu đầu tiên. Man United cũng không có phong độ lý tưởng. Sự thất vọng tiếp tục gia tăng sau một màn trình diễn bết bát khác tại Old Trafford, nơi họ buộc phải chấp nhận trận hòa 1-1 trước West Ham, đội đang xếp thứ 18, vào thứ Năm.

Với áp lực ngày càng tăng lên Amorim trong việc giành vé dự Champions League và những đồn đoán về tương lai của ông ngày càng nhiều, chuyến làm khách đến Wolves giờ đây được xem là một trận đấu quan trọng buộc phải thắng.

Sự yếu kém trong chiến thuật của Amorim

Dưới thời các HLV trước, bạn có thể đã thấy nhiều cách tiếp cận chiến thuật khác nhau trước các đội bóng khác nhau, nhưng Amorim sẽ vẫn giữ nguyên phong cách.

Điều đó có thể được coi là một điểm tích cực, nhưng nó cũng cho phép các đội khác chuẩn bị chính xác những gì Man United sẽ mang đến, và đó chính xác là điều mà HLV Rob Edwards của Wolves đã chỉ ra.

Edwards giải thích: “Họ có rất nhiều cầu thủ thực sự giỏi. Họ sẽ có lối chơi rõ ràng, hay đúng hơn là dễ đoán, dễ bắt bài, và chúng tôi sẽ có thể nhìn nhận vấn đề một cách thực sự tốt. Nhưng tôi cần tập trung vào chính mình, và tôi cần phải thấy đội nhà chơi như thế nào. Chúng tôi phải thể hiện. Chúng tôi phải mong đợi những cầu thủ xuất sắc nhất của Man United sẽ thể hiện, và chúng tôi phải làm vậy. Tôi không muốn thấy những gì chúng ta đã thấy trong hiệp 1 hôm thứ Tư”.

Amorim không thể phòng ngự trước Wolves

Cây bút Cain Smith của website utddistrict.co.uk nhấn mạnh: Hôm thứ Bảy, chúng ta đã được chứng kiến ​​một đội bóng có thể làm gì khi họ gần như phá hỏng chiến thuật của mình. Aston Villa đã giành chiến thắng với bàn thắng ở phút cuối trước đội đầu bảng Arsenal.

Emi Buendia đã ghi bàn thắng quyết định và anh được Unai Emery tung vào sân thay thế một hậu vệ. Amorim dường như chưa bao giờ thực hiện những thay đổi kiểu này.

Nhưng giới chuyên môn tin rằng Amorim không thể chơi phòng ngự trong những lần thay người hoặc bố trí đội hình, đặc biệt là trước Wolves, đội vẫn đang nằm trong khu vực xuống hạng.

Cây bút Cain Smith quả quyết là dù Rob Edwards có bắt bài thì cũng vô hiệu bởi Man United chỉ có tấn công và họ có đủ tự tin để giành chiến thắng.

HOÀNG HÀ