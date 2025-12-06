Arsenal là bài kiểm tra “tối thượng” cho phong độ cao của Aston Villa

HLV Unai Emery cho biết chuyến làm khách của đội đầu bảng Arsenal vào thứ Bảy sẽ là bài kiểm tra khó khăn cho tham vọng của Aston Villa, sau khi đội bóng của ông vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

HLV Unai Emery tự tin Aston Villa có thể gây khó khăn đội đầu bảng Arsenal vào thứ Bảy.

Aston Villa chỉ giành được 3 điểm và chỉ ghi được một bàn thắng trong 5 trận mở màn mùa giải, nhưng đã thắng 8 trong 9 trận gần nhất và thu hẹp khoảng cách xuống còn 6 điểm so với ngôi đầu của Pháo thủ - đội thể hiện một đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. HLV Emery cũng tin rằng CLB cũ của ông là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này.

“Chúng tôi hiện có cơ hội rất lớn vào ngày mai để đối đầu với Arsenal - đội bóng mạnh nhất cho đến nay và tất nhiên, tôi nghĩ họ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh bởi vì họ đang thể hiện và thi đấu tuyệt vời”, Emery phát biểu hôm thứ Sáu. “Sau những tiến bộ của chúng tôi, ngày mai sẽ là một bài kiểm tra thực sự lớn. Bài kiểm tra lớn về mặt tập thể, bài kiểm tra lớn về mặt cá nhân, và với tư cách là một HLV, tôi rất vui mừng khi có được cơ hội này”.

Việc Aston Villa cạnh tranh chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 1981 dường như là điều không tưởng, nhưng họ đang có cơ hội trở lại Champions League mùa giải tới, và đồng thời cũng nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Europa League. Chiến thắng tại Villa Park vào giờ ăn trưa thứ Bảy sẽ đưa đoàn quân của Emery lên vị trí thứ 2 ít nhất trong vài giờ, khi Man.City ra sân tiếp đón Sunderland vào cuối ngày.

“Tất nhiên, nếu chúng tôi thắng, chúng tôi có thể lạc quan hơn cho những trận đấu tiếp theo”, Emery nói, ám chỉ đến khả năng cạnh tranh chức vô địch. “Nhưng cuộc đua của chúng tôi nằm ở từng trận đấu và đôi khi phải tự nhắc nhở bản thân về những trải nghiệm trước đây cũng tốt. Hai tháng trước, chúng tôi ở dưới đáy bảng xếp hạng, giờ chúng tôi đã ở trên đỉnh. Có lẽ, trong 2 tháng nữa, chúng tôi có thể lại tụt xuống. Đây là bóng đá, và đây là Ngoại hạng Anh - giải đấu khó khăn nhất”.

Arsenal chỉ giành được 7 điểm sau 4 lần gần nhất gặp Aston Villa tại giải Ngoại hạng Anh.

Ngược lại, Arsenal sẽ phải đối mặt với một trận đấu có thể mang tính quyết định khác. Ngoại trừ chiến thắng 2-0 trước Brentford hôm thứ Tư, lịch thi đấu gần đây của Pháo thủ là trước những đối thủ sừng sỏ. Hôm Chủ nhật, họ đã có trận hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Trước đó, họ đã giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Bayern Munich ở vòng bảng UEFA Champions League. Và trước đó nữa là chiến thắng thuyết phục trong trận derby sân nhà trước Tottenham Hotspur.

HLV Mikel Arteta sẽ phải đối mặt với một tập thể đã gây khó khăn trong 2 mùa giải qua, khi Arsenal chỉ giành được 7 điểm sau 4 lần gặp nhau tại giải đấu. Nhưng tình hình chấn thương đang được cải thiện, với sự trở lại của Martin Odegaard vào giữa tuần sau thời gian dài vắng mặt, và khả năng ra sân của các cầu thủ thường xuyên Declan Rice, William Saliba và Leandro Trossard.

VIỆT TÙNG