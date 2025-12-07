Aston Villa quật ngã Arsenal bằng bàn thắng quyết định phút 95

Aston Villa đã chấm dứt chuỗi trận bất bại dài hơi của đội đầu bảng Arsenal khi Emiliano Buendia ghi bàn thắng gần như ngay ở những giây cuối cùng của trận đấu, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính, đưa Villa vào cuộc đua vô địch.

Emiliano Buendia (10) bấm bóng vào góc cao khung thành phút 95

Tưởng chừng bàn gỡ hòa của Leandro Trossard sẽ kéo dài chuỗi trận bất bại của Arsenal lên con số 19 trên mọi đấu trường, nhưng cuộc đọ sức quyết liệt đã được định đoạt một cách đầy kịch tính khi Buendia ghi bàn sau một pha hỗn loạn trước khung thành David Raya.

Arsenal đã dâng cao tấn công trong nửa giờ đầu trận, nhưng khi áp lực sút giảm, Aston Villa bắt đầu phản công bằng bóng dài lên 2 biên. Matty Cash đã đưa ra lời cảnh báo khi cu sút cực mạnh của anh buộc Declan Rice phóng người cản phá và anh đã gục xuống đau đớn khi đỡ quả bóng trúng vào hông.

Đến phút 39, chủ nhà mở tỷ số bằng một pha dàn xếp tuyệt đẹp khi Pau Torres không bấm bóng vào giữa mà tạt bóng dài về phía cột xa, nơi Matty Cash băng lên tung cú sút cực mạnh, đưa bóng qua giữa 2 chân thủ thành David Raya.

Mikel Arteta thay bộ đôi Mikel Merino và Eze bằng Viktor Gyokeres và Leandro Trossard ngay đầu hiệp 2. Chỉ 7 phút sau khi trận đấu nối lại, Arsenal đã gỡ hòa khi Saka thoát xuống biên phải và quả tạt ngang mặt thành đã gây tình huống hỗn loạn để Trossard sút bóng ở cột xa, ghi bàn thắng thứ 50 của anh tại Premier League.

Nhưng cả hai đội đều không chấp nhận chia điểm mà chơi đôi công mãnh liệt. hàng loạt cú sút cầu môn, gắn liền với những pha cản phá của 2 thủ thành xuất sắc. Khi hậu vệ cánh Matty Cash xuống sức, Unai Emery thay bằng cầu thủ tấn công Emiliano Buendia ở phút 87 và ý đồ săn bàn đã lộ rõ. Trong pha bóng phút 95, quả tạt của Sancho ở biên phải đã gây hỗn loạn trước khung thành Arsenal và sau 3 cú sút dội trúng chân các hậu vệ, Kamara đẩy bóng ngang cho Buendia và cầu thủ người Argentina đã khéo léo bấm bóng vào góc cao khung thành Raya, ấn định tỷ số 2-1.

Aston Villa đã khiến người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi ghi chiến thắng thứ chín trong 10 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Villa giờ đứng vị trí thứ 3 với 30 điểm sau 15 trận, kém Arsenal 3 điểm và kém 1 điểm so với Manchester City, đội đã thắng Sunderland 3-0 sau đó.

Thủ thành Emi Martinez xuất sắc cản há cú sút của Leandro Trossard

Người hùng Buendia bày tỏ sau trận đấu: "Thật tuyệt vời, cảm giác ghi bàn thắng đó và giúp đội bóng giành chiến thắng, một chiến thắng quan trọng trước đội đầu bảng”. Buendia đã suýt ra đi vào mùa hè, anh chia sẻ thêm: "Chiến thắng cho thấy bản lĩnh của các đội bóng tại giải đấu này, hậu vệ Arsenal đã làm tốt khi cố gắng ngăn chặn 3 cú sút liên tiếp. Khi bóng đến chân, tôi đã nhìn thấy khoảng trống và không bỏ qua cơ hội".

Không đội bóng nào ở Premier League có thể sánh ngang với đội hình thiện chiến của Unai Emery trong 10 trận gần nhất, và thất bại của Arsenal dưới tay vị HLV cũ một lần nữa sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Emery là người đã dẫn dắt Villa giành chiến thắng cả trên sân nhà lẫn sân khách trước Arsenal ở mùa giải 2023-24, khi đội bóng của Mikel Arteta cuối cùng đã để thua Manchester City hai điểm trong cuộc đua vô địch đầy hấp dẫn.

Chấn thương của Cristhian Mosquera trong chiến thắng Brentford đồng nghĩa với việc Arsenal đến Villa mà không có cả 3 trung vệ thực thụ (Mosquera, Gabriel và William Saliba) đã bộc lộ một điểm yếu mà họ đã khéo khỏa lấp bấy lâu nay.

Mặc dù thất bại này không gây hoang mang, nhưng cách thức nó diễn ra thực sự là một đòn giáng mạnh vào đội bóng Bắc London. Arteta nói: "Cách mà trận đấu diễn ra vào cuối trận thực sự khó chấp nhận. Trong hiệp hai, chúng tôi đã chiếm ưu thế sau khi ghi bàn nhưng có những lúc để lộ quá nhiều khoảng trống. Rồi đến cuối trận, có một chút hỗn loạn trong vòng cấm và cuối cùng chúng tôi thua trận. Thật đau đớn".

HOÀNG HÀ