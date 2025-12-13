Mikel Arteta: Gabriel Jesus đã bình phục và có thể là tiền đạo số 1 Arsenal

HLV Mikel Arteta hôm thứ Sáu cho biết Gabriel Jesus có đủ phẩm chất để trở thành tiền đạo số một của Arsenal sau khi tuyển thủ Brazil trở lại thi đấu sau 11 tháng dưỡng thương.

Hlv Mikel Arteta và tiền đạo Gabriel Jesus

Tiền đạo 28 tuổi người Brazil hôm thứ Tư đã có những phút thi đấu đầu tiên cho CLB kể từ khi dính chấn thương đầu gối hồi tháng Giêng, vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng Club Brugge 3-0 tại Champions League.

Jesus sẽ phải cạnh tranh với Viktor Gyokeres và Kai Havertz (hiện đang chấn thương đầu gối), để trở thành mũi nhọn trên hàng công của Arsenal. HLV Arteta của Arsenal cũng có rất nhiều lựa chọn khác ở các vị trí tấn công, bao gồm Bukayo Saka, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli, Noni Madueke và Leandro Trossard.

Arsenal sẽ tiếp đón đội cuối bảng Wolves vào thứ Bảy sau khi bất ngờ để thua Aston Villa 1-2 ở vòng trước. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, giới truyền thông đã hỏi Arteta liệu Jesus có thể cạnh tranh vị trí tiền đạo số một của CLB hay không. HLV người Tây Ban Nha đáp: "Vâng, một cầu thủ chất lượng như cậu ấy, một cầu thủ đã cống hiến rất nhiều cho chúng tôi và cậu ấy trở lại với nguồn năng lượng đã thể hiện hôm giữa tuần. Chắc chắn cậu ấy là một cầu thủ phải nỗ lực và hướng tới điều đó, điều đó là chắc chắn".

Truyền thông cũng hỏi Arteta rằng liệu ông có nghĩ đến việc bán cựu ngôi sao Manchester City, khi mà ông đang có rất nhiều lựa chọn tấn công, nhưng ông đã bác bỏ ý kiến ​​đó: "Gabriel có rất nhiều điều để cống hiến cho đội và cậu ấy đã chứng minh điều đó ngay lập tức trong phút đầu tiên cậu ấy có mặt trên sân. Cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều để trở lại vị trí này và bây giờ trọng tâm là được ở bên chúng tôi".

HLV Arsenal khẳng định "bàn thắng sẽ đến" với Gyokeres đang gặp khó khăn, người chỉ ghi được một bàn thắng ở Premier League kể từ giữa tháng 9. Arteta cho biết toàn đội và tiền đạo 27 tuổi, người gia nhập CLB từ Sporting Lisbon hồi tháng 7, cần phải thích nghi với nhau: "Chúng tôi phải tạo điều kiện tốt nhất có thể để cầu thủ bùng nổ và phát huy hết tiềm năng của mình, và sau đó có những điều nhất định trong vai trò, trong lối chơi của đội, cần phải được đáp ứng, và đó là sự kết hợp của cả hai".

Arteta nói thêm: "Ban đầu Gyokeres cần một thời gian vì đây là một giải đấu khác, những yêu cầu khác nhau, cậu ấy không có giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, và bây giờ cậu ấy đang bắt đầu có được đà. Bàn thắng sẽ đến và chúng tôi sẽ rất hài lòng với cậu ấy".

Arsenal đang hơn Manchester City 2 điểm trên bảng xếp hạng Premier League trước trận đấu với Wolves, đội đã thua 8 trận liên tiếp gần đây. Arteta không đưa ra cam kết nào về khả năng trở lại của một số cầu thủ trụ cột, bao gồm trung vệ William Saliba và tiền vệ Declan Rice. Ông cho biết cả hai sẽ được kiểm tra sức khỏe trước trận đấu tại Emirates, đồng thời nói thêm rằng vẫn chưa chắc chắn về thể trạng của Jurrien Timber và Leandro Trossard.

HOÀNG HÀ