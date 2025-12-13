Salah sẽ trở lại đội hình Liverpool gặp Brighton

Mohamed Salah dự kiến sẽ được điền tên vào đội hình Liverpool tiếp đón Brighton vào thứ Bảy.

Salah đã bị loại khỏi đội hình thi đấu của Liverpool trong trận thắng Inter Milan giữa tuần tại Champions League, vài ngày sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi của anh sau trận hòa 3-3 với Leeds United. Tiền đạo 33 tuổi, người bị đẩy xuống băng ghế dự bị trong trận đấu thứ 3 liên tiếp, tuyên bố anh đã bị “bỏ rơi” bởi CLB và tuyên bố mối quan hệ của anh với HLV Liverpool, Arne Slot đã hoàn toàn đổ vỡ.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Salah sẽ có mặt trong đội hình cuối tuần này sau cuộc nói chuyện với Slot vào thứ Sáu. Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Slot cho biết: “Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều trong tuần qua. Sau trận đấu với Sunderland, đã có rất nhiều cuộc trò chuyện giữa người đại diện của cậu ấy và người đại diện của chúng tôi, giữa người đại diện của chúng tôi và cậu ấy, giữa cậu ấy và tôi, và hôm nay tôi đã nói chuyện với cậu ấy một lần nữa”.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng cho biết quyết định về việc Salah có trở lại đội hình hay không hoàn toàn là do ông đưa ra: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã quyết định với tư cách là một CLB - và tôi là một phần của quyết định đó - không đưa cậu ấy đến Inter Milan, và tôi luôn liên lạc với những người có trách nhiệm cao nhất của CLB. Nhưng khi nói đến việc đưa ra quyết định về đội hình hoặc danh sách cầu thủ, họ luôn để ngỏ cho tôi. Quyết định cho một cầu thủ ra sân hay có mặt trong đội hình - như tôi đã trải nghiệm cho đến nay và tôi nghĩ điều này sẽ không bao giờ thay đổi - hoàn toàn phụ thuộc vào tôi”.

Salah đã ám chỉ rằng trận đấu với Brighton có thể là trận cuối cùng của anh cho Liverpool.

Động thái cho phép Salah trở lại đội hình được cho là vì lợi ích tốt nhất của tất cả các bên. Sau đó, Salah sẽ lên đường tham dự Cúp bóng đá châu Phi, và tương lai của tiền đạo này sẽ được thảo luận thêm trong những tuần tới. Cuối tuần trước, Salah đã ám chỉ rằng trận đấu với Brighton, nơi anh đã mời cha mẹ đến tham dự, có thể là trận cuối cùng của anh cho Liverpool. Salah là mục tiêu quan tâm lâu dài từ Saudi Arabia và có thể rời đi vào tháng Giêng nếu không đạt được thỏa thuận với HLV Slot và ban lãnh đạo Liverpool.

Liverpool bất bại trong 4 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, họ chỉ thắng 2 trong 10 trận gần đây nhất tại Ngoại hạng Anh. Nhà đương kim vô địch đã rơi xuống vị trí thứ 10, kém ngôi đầu bảng đến 10 điểm và sẽ chào đón đội bóng đang xếp trên họ 2 bậc Brighton ở trận đấu sớm nhất vòng 16 vào thứ Bảy.

VIỆT TÙNG