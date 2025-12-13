HLV Amorim vẫn chưa rõ khả năng sẵn sàng của bộ 3 châu Phi

HLV Ruben Amorim tiết lộ ông vẫn chưa biết liệu Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui có thể ra sân trong trận đấu với Bournemouth vào thứ Hai hay không. Bộ ba này dự kiến ​​sẽ rời đi để tham dự Cúp bóng đá châu Phi vào cuối tuần này.

HLV Ruben Amorim có thể mất cùng lúc 2 cầu thủ tấn công tốt nhất Bryan Mbeumo và Amad Diallo.

FIFA đã đưa ra quy định nhấn mạnh rằng các tuyển thủ phải được cho phép rời CLB ít nhất một tuần trước trận đấu đầu tiên của mỗi quốc gia tại các giải đấu chính thức. AFCON sẽ khởi tranh với trận đội tuyển Morocco của Mazraoui gặp Comoros vào ngày 21-12. Trong khi đội tuyển Cameroon của Mbeumo và Bờ Biển Ngà của Amad sẽ bắt đầu chiến dịch của họ vào ngày 24-12. Amorim cho biết CLB vẫn đang đàm phán với Liên đoàn bóng đá Cameroon, Bờ Biển Ngà và Morocco về thời điểm các cầu thủ có thể được phép tập trung. Ông hy vọng sẽ có quyết định cuối cùng chậm nhất là vào thứ Bảy.

“Vì trận đấu của chúng tôi diễn ra vào thứ Hai. Chúng tôi vẫn đang thảo luận với các đội tuyển quốc gia”, Amorim nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu. “Họ đang ở đây, họ đang tập luyện và chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị mọi kịch bản để chuẩn bị cho trận đấu. Thật khó chịu, không ai biết ai sẽ ra sân. Nhưng chúng tôi có đủ cầu thủ để đối phó với mọi tình huống. Với một tuần dài, bạn có thể thấy nhiều điều và làm việc trên nhiều thứ để chuẩn bị cho trận đấu và bất kỳ tình huống nào”.

Tiền đạo Benjamin Sesko hy vọng có thể sẵn sàng để lấp đầy khoảng trống.

Nếu các cuộc thương lượng không đạt kết quả, sẽ khiến Amorim thêm đau đầu vì ông chắc chắn sẽ thiếu vắng 2 hậu vệ Harry Maguire và Matthijs de Ligt trong trận đấu với Bournemouth. Tiền đạo Benjamin Sesko, người đã bỏ lỡ 4 trận đấu gần đây vì chấn thương đầu gối, đã bình phục nhưng bất ngờ ngã bệnh khiến quá trình hồi phục bị gián đoạn. “Maguire vắng mặt, De Ligt vắng mặt, Ben thì chúng ta phải xem xét”, Amorim nói. “Chúng ta phải xem liệu cậu ấy có thể ra sân hay không. Cậu ấy bị ngộ độc thực phẩm nhưng hãy chờ xem. Chúng ta vẫn còn 2 buổi tập trước trận đấu”.

Man.United đang xếp ở vị trí thứ 6, nhưng có thể tụt xuống giữa bảng xếp hạng khi họ ra sân ở trận đấu muộn nhất. Rõ ràng, áp lực chiến thắng của Quỷ đỏ sẽ lớn hơn Bournemouth - đội có khởi đầu không tốt hiện chỉ xếp thứ 13. Amorim tỏ ra thận trọng khi đối đầu một đôi đang được xây dựng tốt bởi đồng nghiệp Andoni Iraola. “Bournemouth là một đội bóng hàng đầu, với một HLV hàng đầu và những cầu thủ đặc biệt”, Amorim chia sẻ. “Tôi không nhìn vào kết quả. Tôi nhìn vào cách họ đối mặt với mọi đối thủ. Họ pressing rất mạnh, rất trực diện. Họ có thể chơi với nhiều lựa chọn khác nhau trên hàng công, điều này cho chúng tôi nhiều lựa chọn để chuẩn bị. Chúng tôi cần phải thắng, đặc biệt là trên sân nhà, và đó là mục tiêu”.

PHI SƠN