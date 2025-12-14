Mikel Arteta chỉ trích lối phòng ngự của Arsenal

Arsenak chỉ thoát hiểm trong gang tấc để đánh bại Wolves 2-1 nhờ bàn phản lưới nhà phút 90+4.

Pháo thủ chỉ thoát hiểm trong gang tấc để đánh bại Wolves 2-1, nhờ bàn phản lưới nhà thứ 2 trong trận đấu của đội khách từ Yerson Mosquera ở phút 90+4. Trước đó, thủ môn Sam Johnstone phản lưới nhà lần đầu tiên giúp Arsenal vượt lên ở phút 70, nhưng hàng thủ chủ nhà để Tolu Arokodare đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 90. Chiến thắng may mắn này giúp Arsenal nới rộng khoảng cách dẫn đầu tại Premier League lên 5 điểm, trước khi Man.City ra sân vào Chủ nhật tại Crystal Palace, nhưng Arteta cho biết điều ông hài lòng chính là sự kiên cường giúp đội bóng giành chiến thắng hơn là cách chơi trước một đội khách đang xếp chót bảng - Wolves là đội duy nhất chưa biết thắng, chỉ có 2 điểm sau 16 trận.

“Chúng tôi đã có một khoảng thời gian 2 hoặc 3 phút hoàn toàn thụ động với những thói quen phòng thủ tệ hại”, Arteta nói về những phút cuối trận. “Điều đó hoàn toàn không đạt yêu cầu khi trước với một đối thủ chưa có một cú sút nào. Lần đầu tiên họ có cơ hội, họ đã ghi bàn. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có được bàn thắng ở cuối trận và giành chiến thắng, nhưng chắc chắn chúng tôi cần phải cải thiện ở khía cạnh đó. Phải dành lời khen cho Wolves. Tôi biết đó sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng nhưng chúng ta đã tự làm khó mình hơn với cách để thủng lưới. Và điều đó là không thể chấp nhận được”.

Arteta giải thích rằng ông không có vấn đề gì với việc đội bóng của mình lùi sâu. Thay vào đó, chính những hành động của họ trong sơ đồ phòng ngự đó mới là điều ông không hài lòng: “Chúng ta có thể phòng ngự lùi sâu vì họ dồn nhiều cầu thủ lên. Có những lúc bạn không thể gây áp lực lên họ. Điều đó không sao cả. Nhưng mức độ hoạt động ở khu vực đó phải rất khác so với khu vực mà chúng ta đã có”.

HLV Mikel Arteta chỉ trích màn trình diễn của Arsenal trước đội khách chót bảng Wolves.

Bên cạnh sự thất vọng về cách đội bóng của ông xử lý phần cuối trận đấu, Arteta cũng không hài lòng với việc không tận dụng được những cơ hội tốt trong hiệp một, khi mà Arsenal không có nổi một cú sút trúng đích nào. Đây là lần đầu tiên họ đối mặt điều đó ở Premier League mùa này - với việc Gabriel Martinelli bỏ lỡ một cơ hội vàng với một cú đánh đầu ở cự ly gần. “Chúng tôi có một cơ hội lớn với Martinelli ở khoảng cách chỉ 2 mét, hoàn toàn không bị kèm, nhưng lại không ghi bàn”, Arteta nói với TNT Sports. “Nhưng chúng tôi gặp khó khăn khi tiến vào khu vực nguy hiểm để tìm kiếm các cầu thủ áo đỏ trong vòng cấm. Chúng tôi đã có nhiều tình huống như vậy. Và sau đó chúng tôi không tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng. Trong hiệp hai, chúng tôi đã làm tốt hơn một chút và sau đó dẫn đến những bàn thắng”.

Chiến thắng nhọc nhằn này còn trở nên đáng lo khi hậu vệ Ben White đã phải rời sân vì chấn thương trong hiệp một. HLV Arteta cho biết hậu vệ này bị chấn thương gân kheo và sẽ được đánh giá trong những ngày tới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp tục nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng của đội hình. Pháo thủ hiện đã thiếu vắng 2 trung vệ Gabriel Magalhaes và Cristhian Mosquera, mặc dù William Saliba đã chơi trọn 90 phút sau khi trở lại từ chấn thương.

“Chúng tôi phải mạo hiểm với Willy”, Arteta nói. “Có lẽ việc để cậu ấy chơi trọn 90 phút không phải là quyết định tốt nhất vì chúng tôi vừa có một chấn thương khác. Nhưng chúng tôi không còn ai khác. Điều đó chắc chắn là nguy hiểm”.

VIỆT TÙNG