Fernandes tiết lộ Man.United muốn bán anh sang Saudi Arabia

Tiền vệ đội trưởng Man.United, Bruno Fernandes cho biết anh cảm thấy tổn thương và buồn khi một số nhân vật cấp cao trong CLB muốn anh nhận lời đề nghị từ Saudi Arabia vào mùa hè vừa qua.

Bruno Fernandes cảm thấy tổn thương và buồn khi Man.United muốn bán anh sang Saudi Arabia.

Fernandes cho biết CLB “muốn tôi đến” Al-Hilal sau mùa giải trước, anh nói với Canal 11, một kênh truyền hình thuộc sở hữu của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, trong những bình luận được đưa tin hôm thứ Ba. CLB ở Riyadh, thuộc sở hữu đa số của Quỹ Đầu tư Công (Public Investment Fund), được cho là đã đưa ra lời đề nghị phí chuyển nhượng 100 triệu bảng (134 triệu USD) cho Man.United. “Từ phía CLB, tôi cảm thấy họ nói rằng ‘nếu cậu đi thì cũng không sao’. Điều đó làm tôi hơi đau lòng. Hơn cả đau lòng, nó làm tôi rất buồn”, Fernandes chia sẻ.

Ngôi sao 31 tuổi người Bồ Đào Nha còn hợp đồng 18 tháng nữa, và là một trong số ít những cầu thủ nổi bật tại Old Trafford trong 6 năm gắn bó với Quỷ đỏ. “CLB muốn tôi ra đi. Tôi đã nói với ban giám đốc điều đó, tôi nghĩ họ không đủ can đảm để đưa ra quyết định đó vì HLV muốn tôi ở lại”, Fernandes nói thêm, trích dẫn sự ủng hộ từ HLV Ruben Amorim. “Tôi lẽ ra đã giành được nhiều danh hiệu mùa này nhưng tôi quyết định không ra đi, không chỉ vì lý do gia đình mà còn vì tôi thực sự yêu CLB này”.

Tuy nhiên, Fernandes không loại trừ khả năng chơi ở giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League) một ngày nào đó. “Nếu tôi có ngày nào đó đến chơi ở Saudi Arabia, tôi sẽ đến, không phải vì tiền”, Fernandes nói. “Tôi sẽ đến vì lối sống sẽ thay đổi, cuộc sống của các con tôi sẽ tươi sáng hơn, sau 6 năm lạnh lẽo và mưa gió ở Manchester, bởi vì tôi sẽ được chơi ở một giải đấu đang phát triển”.

Man.United hiện đứng thứ 6 tại Premier League sau khi Fernandes ghi bàn trong trận hòa 4-4 đầy kịch tính trên sân nhà với Bournemouth hôm thứ Hai. Al-Hilal hiện đứng thứ 2 tại Saudi Pro League, kém 4 điểm so với đối thủ cùng thành phố Al-Nassr - một CLB khác thuộc sở hữu của PIF, nơi các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha của Fernandes là Cristiano Ronaldo và Joao Felix đang thi đấu.

