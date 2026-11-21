Trước trận đấu tại La Liga vào ngày 22-11, HLV Inigo Perez của Villarreal đã đưa ra cảnh báo về năng lực thay đổi cục diện trận đấu của Lamine Yamal, một cầu thủ mà ông đánh giá đang phát triển rất nhanh về năng lực của mình.

Lamine Yamal dần hoàn thiện thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Ảnh: THX

Villarreal sẽ là đối thủ đầu tiên của Barcelona sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Họ sẽ hành quân đến sân Spotify Camp Nou, nơi Lamine Yamal đang chờ đợi. Trước thềm cuộc chạm trán này, Yamal đang sở hữu thành tích ấn tượng khi đối đầu với Villarreal - ghi 5 bàn thắng vào lưới đội bóng này, con số cao nhất mà anh từng đạt được trước một đối thủ duy nhất, trong đó bao gồm cả cú hat-trick chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp.

Tại thời điểm này, Yamal còn đặc biệt xuất sắc trong khâu kiến ​​tạo cơ hội và hiện đang dẫn đầu châu Âu về số đường chuyền thành bàn. Theo tờ AS, ngôi sao của Barcelona hiện đang đứng đầu danh sách kiến ​​tạo tại châu Âu với 12 lần dọn cỗ cho đồng đội, thành tích này giúp anh vượt qua chủ nhân Quả bóng Vàng Harry Kane (11 pha kiến ​​tạo).

Xét riêng tại đấu trường Champions League, chỉ có Nico Paz đang làm tốt hơn Yamal với 5 pha kiến ​​tạo. Tại La Liga, với 8 đường chuyền thành bàn, Yamal đang độc chiếm ngôi đầu, bỏ xa Javier Hernandez của Espanyol (6 pha kiến ​​tạo) và người đồng đội tại Barcelona là ​​Fermin Lopez (5 pha kiến ​​tạo).

Điểm khác biệt khiến Yamal trở nên độc đáo so với các chân chuyền khác chính là khả năng trực tiếp đe dọa khung thành đối phương. Tính cả La Liga và Champions League, Yamal đã góp dấu giày vào 25 bàn thắng của Barcelona mùa này, bao gồm 12 pha kiến ​​tạo và 13 bàn thắng. Cùng với Raphinha, Yamal đã tham gia vào phần lớn các bàn thắng của Barcelona mùa này, đóng vai trò then chốt giúp đội bóng xứ Catalan dẫn đầu bảng xếp hạng.

Vì vậy, vào Chủ nhật tới, ngôi sao tấn công 19 tuổi chắc chắn sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất đối với “Tàu ngầm vàng”. Bản thân HLV HLV Inigo Perez đánh giá: “Rõ ràng Lamine là một cầu thủ xuất sắc, có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Sau vài lần đối đầu, có thể thấy cậu ấy đang không ngừng thích nghi và bổ sung thêm những khía cạnh mới vào lối chơi của mình. Cậu ấy có thể chơi ở những vị trí mà trước đây chưa từng đảm nhận. Với tư cách là một HLV, tôi thấy cậu ấy liên tục hoàn thiện và bổ sung những kỹ năng mới qua từng năm”.

Tuy nhiên, HLV Perez không muốn kế hoạch phòng ngự của đội nhà chỉ tập trung duy nhất vào Yamal: “Tôi không nghĩ chúng ta chỉ nên tập trung vào một mình Lamine. Chúng tôi biết mình cần phải gây áp lực mạnh mẽ hơn nữa lên các hậu vệ cánh của đối phương, và điều đó đòi hỏi một hàng phòng ngự vững chắc. Với số bàn thắng mà họ ghi được cùng dàn cầu thủ chất lượng trong đội hình, chúng ta càng giữ bóng tránh xa khung thành đội nhà bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu”.

LINH SƠN