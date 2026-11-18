Trung vệ Pau Cubarsi của Barcelona đã trở về CLB sau đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia với một chấn thương, đội bóng xứ Catalan có nguy cơ mất hậu vệ xuất sắc nhất của mình trong cuộc đối đầu với Villarreal vào cuối tuần này ở La Liga.

Pau Cubarsi (trái) là nhân tố cốt lõi tạo nên bộ khung vững chắc cho Barcelona. Ảnh: THX

Pau Cubarsi đá chính cả 2 trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha tại UEFA Nations League trong đợt tập trung quốc tế cuối cùng của năm. Ngôi sao 19 tuổi góp công giúp La Roja giữ sạch lưới trong chuyến làm khách trước CH Séc. Tuy nhiên, ở trận gặp tuyển Anh, Cậu bé vàng (Golden Boy) 2026 đã có màn trình diễn đáng quên khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, trước khi bất ngờ bị thay ra ngay sau hiệp một.

Ban đầu, nhiều người cho rằng màn trình diễn kém thuyết phục trong 45 phút đầu là lý do HLV Luis de la Fuente quyết định thay Cubarsi. Thế nhưng, sau thất bại đầu tiên của Tây Ban Nha trong hơn 2 năm qua, thông tin được tiết lộ cho thấy trung vệ này phải rời sân vì vấn đề thể trạng. Khi trở về Barcelona, ​​Cubarsi đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế bổ sung, và CLB xứ Catalan xác nhận anh “gặp vấn đề căng cơ ở vùng hông. Khả năng Cubarsi góp mặt trong trận đấu với Villarreal sẽ phụ thuộc vào quá trình hồi phục”.

Ngay khi Barcelona tưởng chừng đã vượt qua cuộc khủng hoảng chấn thương từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng phòng ngự trong suốt tháng qua - chỉ còn Jules Kounde và Xavi Espart vắng mặt - họ lại đối mặt với nguy cơ mất đi hậu vệ xuất sắc nhất ngay trước thềm giai đoạn thi đấu dày đặc sắp tới.

Cubarsi là trụ cột không thể thiếu, ​​một trong những nhân tố cốt lõi tạo nên bộ khung vững chắc cho đoàn quân của HLV Hansi Flick. Chỉ có Lamine Yamal là cầu thủ ngoài vị trí thủ môn có số phút thi đấu nhiều hơn Cubarsi ở mùa giải năm nay. Bản thân Cubarsi cũng chơi trọn vẹn từng phút trong 7 trận đấu gần nhất của CLB.

Khi thiếu vắng Cubarsi, hàng phòng ngự của Barcelona trở nên yếu đi đáng kể. Dẫu vậy, việc vội vàng đưa anh trở lại thi đấu có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn trong tương lai. Nếu Cubarsi không kịp bình phục cho trận tiếp đón Villarreal vào Chủ nhật tới, Andreas Christensen và Gerard Martin sẽ là những ứng viên sáng giá nhất cho vị trí trung vệ.

Ít nhất, Barcelona cũng thở phào khi xác nhận tiền vệ ngôi sao Frenkie de Jong không gặp chấn thương nghiêm trọng. Những lo ngại đã xuất hiện khi phía tuyển Hà Lan xác nhận De Jong phải rút lui khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia do cảm thấy khó chịu về thể chất.

Ngôi sao người Hà Lan đã phải nghỉ thi đấu suốt 2 tháng đầu mùa giải, nhưng kể từ khi trở lại, anh đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ. De Jong cũng là cái tên có chất lượng xứng tầm thay thế vị trí của Rodri khi Quả bóng vàng 2024 vẫn chưa kịp bình phục.

LINH SƠN