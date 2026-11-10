Lamine Yamal lại viết nên lịch sử ở tuổi 19

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal đã ghi dấu ấn vào lịch sử bóng đá khi trở thành cầu thủ đầu tiên được chọn vào Đội hình tiêu biểu thế giới của FIFPRO (FIFPRO Men’s World 11) 2 lần trước khi bước sang tuổi 20.

Lamine Yamal vẫn đang thăng hoa phong độ ở mùa giải mới. Ảnh: THX

Lamine Yamal, ngôi sao mới 19 tuổi của Barcelona, ​​đã góp mặt trong Đội hình tiêu biểu thế giới năm 2026 của FIFPRO (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới). Yamal được chọn lần thứ 2 liên tiếp diễn ra sau một mùa giải 2025-2026 xuất sắc. Anh đã góp công lớn giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong hành trình lần thứ 2 lên ngôi vô địch FIFA World Cup của đội tuyển Tây Ban Nha.

Trong suốt mùa giải đó, Yamal đã ghi 25 bàn thắng và thực hiện 18 pha kiến ​​tạo sau 53 lần ra sân cho cả CLB và đội tuyển quốc gia. Ngôi sao chạy cánh này cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) tại La Liga. Vinh dự mới nhất đến từ sự công nhận của chính các đồng nghiệp, theo kết quả bình chọn của hơn 26.000 cầu thủ chuyên nghiệp từ 75 quốc gia, dựa trên phong độ từ tháng 8-2025 tháng 7-2026.

Cột mốc đáng nhớ này lại đến cùng thời điểm Yamal vẫn đang thăng hoa phong độ. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2026-2027, Yamal đã đá chính cả 20 trận cho CLB lẫn đội tuyển quốc gia, ghi được 17 bàn thắng và thực hiện 13 pha kiến ​​tạo. Đóng góp của anh đang giúp Barcelona dẫn đầu La Liga và nằm trong nhóm đầu vòng bảng phân hạng Champions League, cũng như giúp đội tuyển Tây Ban Nha toàn thắng cả 4 trận đầu tiên để dẫn đầu bảng A3 tại Nations League, chắc suất vào vòng tứ kết diễn ra vào tháng 3 năm sau.

Tuy nhiên, ngôi sao của Barcelona sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo của đội tuyển Tây Ban Nha vì chấn thương đầu gối. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) xác nhận anh ​​sẽ bỏ lỡ trận đấu tại Nations League trên sân CH Séc vào ngày 12-11, khi gặp vấn đề ở đầu gối phải trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Atletico Madrid tại La Liga vào cuối tuần vừa qua.

Ngoài ra, khả năng Yamal trở lại trong trận gặp tuyển Anh tại Madrid vào ngày 15-11 cũng chưa rõ ràng, khi đang có ý kiến ​​cho rằng thời gian thi đấu của cầu thủ trẻ này cần được quản lý một cách hợp lý hơn. Mùa giải trước, từng có những bất đồng giữa RFEF và Barcelona khi Yamal gặp chấn thương háng tái phát.

Kể từ khi có trận ra mắt Barcelona ở tuổi 15, ​​cầu thủ trẻ này hiện đã chơi hơn 200 trận (167 lần khoác áo đội một CLB, và 37 lần ra sân cho đội tuyển Tây Ban Nha).

LINH SƠN