Yamal làm điều chưa cầu thủ Barcelona nào làm được sau gần 20 năm

Lamine Yamal dù không ghi bàn nhưng ngôi sao chạy cánh 19 tuổi này đã ghi dấu ấn mạnh mẽ vào chiến thắng ngược dòng 2-1 trên sân Atletico Madrid, khẳng định vai trò ngày càng lớn hơn trong tham vọng của Barcelona.

Lamine Yamal khẳng định vai trò ngày càng lớn tại Barcelona. Ảnh: THX

Barcelona có màn trở lại thành công khi hành quân đến thủ đô Tây Ban Nha để đối đầu với Atletico Madrid tại La Liga. Kết thúc trận đấu, đội khách giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó duy trì lợi thế 3 điểm dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu. Trong đó, Lamine Yamal đã san bằng một cột mốc mà chưa cầu thủ nào của Barcelona đạt được kể từ năm 2008.

Yamal đã góp mặt trong đội hình xuất phát tại sân Metropolitano và đóng vai trò then chốt giúp đội bóng của HLV Hansi Flick giành trọn 3 điểm. Ngôi sao 19 tuổi này liên tục thể hiện sự sáng tạo, và chính anh là người tung đường kiến ​​tạo giúp Fermin Lopez hoàn tất cú đúp bàn thắng trong hiệp 2, hoàn thành màn ngược dòng ấn tượng. Theo số liệu từ Opta, Yamal là cầu thủ Barcelona đầu tiên tạo ra 7 cơ hội trong một trận đấu tại La Liga trước Atletico Madrid, kể từ khi Xavi làm được điều tương tự vào tháng 10-2008.

Bản thân Fermin Lopez cũng ca ngợi đường kiến ​​tạo xuất sắc của Yamal: “Hy vọng sự kết nối với Lamine sẽ tiếp tục duy trì; chúng tôi hiểu rất rõ về nhau. Đường chuyền dẫn đến bàn thắng thứ 2 thực sự đáng giá bằng nửa bàn thắng vậy, tôi cũng rất vui cho cậu ấy”.

Đây là thắng lợi vô cùng cần thiết sau 2 trận thua liên tiếp trước Paris Saint-Germain và Real Madrid hồi tháng 10. Trước chuyến làm khách đến sân của Atletico cuối tuần này, Barcelona đã ghi được 60 bàn thắng sau 15 trận - trung bình 4 bàn mỗi trận - nhưng những thất bại kể trên đã đặt ra dấu hỏi về khả năng của nhà vô địch La Liga khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh trong những thời điểm quyết định.

Nhưng HLV Flick vẫn không hài lòng: “Chúng tôi có đủ chất lượng để giành chiến thắng trong những trận đấu như thế này. Tôi từng nói với các bạn rằng hãy tin tưởng vào tập thể này. Thật không dễ dàng để giành chiến thắng tại sân của Atletico, nhưng toàn đội đã chơi tuyệt vời. Chúng tôi ở đây, nỗ lực mỗi ngày để chinh phục các danh hiệu, đó chính là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi đã có những điều chỉnh trong hiệp 2. Ở hiệp một, trong một vài tình huống, chúng tôi như không thực sự có mặt trên sân và thiếu đi cường độ cần thiết”.

Một Barcelona hoàn toàn khác xuất hiện sau giờ nghỉ, sau khi HLV Flick tung Frenkie de Jong vào thay cầu thủ trẻ Brian Farinas ở vị trí hậu vệ phải - trong trận này, Barcelona đã sử dụng 4 sơ đồ phòng ngự khác nhau - và kinh nghiệm của tiền vệ người Hà Lan đã giúp đội bóng xứ Catalan kiểm soát tốt trận đấu.

“Tôi đã trao đổi với Frenkie trước trận đấu về việc liệu cậu ấy có thể đảm nhận vị trí hậu vệ biên trong khoảng 15 phút, cho đến khi Bernal xuống sức hay không. Cậu ấy khẳng định rằng nếu đội bóng cần, cậu ấy sẵn sàng”, HLV Flick nói thêm. “Trong hiệp một, chúng tôi đứng quá xa đối thủ nên không thể gây áp lực hiệu quả. Nhưng một trận đấu kéo dài 90 phút: hiệp một có thể chưa hoàn hảo, nhưng hiệp 2 thì rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy hạnh phúc, đặc biệt là với 3 điểm giành được. Đó là điều rất quan trọng”.

LINH SƠN