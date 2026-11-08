Atletico Madrid - Barcelona: Công cường gặp thủ cứng

Người hâm mộ La Liga đang chuẩn bị đón chờ một trong những trận đấu thú vị nhất mùa giải, khi hàng công hiệu quả của Barcelona đối đầu với hàng thủ vững chắc của Atletico Madrid trên sân Metropolitano vào lúc 3 giờ ngày 9-11.

Barcelona (trái) bị Atletico Madrid loại ở tứ kết Champions League mùa trước. Ảnh: THX

Đây là cuộc đối đầu giữa một trong những hàng công mạnh nhất châu Âu và một trong những hàng phòng ngự vững chắc nhất. Atletico của HLV Diego Simeone hiện là đội duy nhất tại La Liga mùa này để thủng lưới dưới 10 bàn, đặt thầy trò của HLV Hansi Flick đối mặt với một thử thách không hề nhỏ.

Theo tờ Mundo Deportivo, hiếm có đội bóng nào có thể sánh kịp Barcelona về hiệu suất tấn công ở mùa giải năm nay. Đội bóng xứ Catalan đã ghi tới 46 bàn thắng chỉ sau 11 vòng đấu tại La Liga mùa này, đạt hiệu suất trung bình 4,18 bàn mỗi trận. Con số này nhiều hơn 24 bàn so với thành tích mà Atletico Madrid đạt được trong cùng giai đoạn.

Hơn nữa, sức mạnh tấn công của Barcelona không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân đơn lẻ nào; thực tế, đã có tới 13 cầu thủ khác nhau của họ điền tên mình lên bảng tỷ số tại giải đấu này. Dẫn đầu danh sách ghi bàn là Raphinha với 15 pha lập công, theo sau là Lamine Yamal với 10 bàn và Fermin Lopez với 5 bàn. Gabriel Jesus đóng góp 3 bàn, trong khi Anthony Gordon và Karim Adeyemi mỗi người có 2 bàn. Các cầu thủ còn lại gồm Dani Olmo, Eric Garcia, Joao Cancelo, Pedri, Rodri và Xavi Espart mỗi người ghi được 1 bàn thắng.

Tuy nhiên, Barcelona sẽ phải đối mặt với hàng phòng ngự vững chắc nhất tại La Liga. Atletico mới chỉ để thủng lưới 8 bàn sau 11 vòng đấu, trong đó có 6 trận họ giữ sạch lưới. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Athletic Club là đội duy nhất ghi được hơn 3 bàn thắng trong một trận đấu vào lưới các học trò của HLV Simeone.

Để xuyên thủng hệ thống phòng ngự của Atletico, nhiều khả năng HLV Flick sẽ triển khai lối chơi tấn công với Gordon, Yamal và Raphinha là những nhân tố chủ chốt ở khu vực 1/3 cuối sân. Đồng thời, Barcelona cũng cần hết sức cảnh giác trước các đợt phản công từ phía Atletico, đội luôn tỏ ra vô cùng sắc bén và là mối đe dọa rõ ràng với hàng thủ khá lỏng lẻo đã để lọt lưới 12 bàn của Barcelona.

Một trận chiến khác khi HLV Flick của Barcelona vẫn còn “món nợ” chưa giải quyết với đồng nghiệp Simeone. Theo tờ MARCA, trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Flick đã chạm trán Atletico 12 lần. Xét về các con số thống kê, lợi thế nghiêng hẳn về phía ông với số trận thắng áp đảo. Trong 12 lần đối đầu đó, có 10 trận diễn ra khi Flick đang dẫn dắt Barcelona, kết quả là ông giành được 6 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 3 thất bại.

Tuy nhiên, các con số thống kê chưa phản ánh hết toàn bộ câu chuyện, bởi 2 trong số 3 thất bại đó lại mang đến trải nghiệm khá đau đớn cho Flick cùng các học trò. Cả 2 thất bại này đều diễn ra ở mùa giải trước. Lần đầu tiên là tại trận lượt đi bán kết Copa del Rey, khi Atletico giành chiến thắng áp đảo 4-0, đẩy Barcelona vào thế gần như bị loại. Dù đội bóng xứ Catalan đã có màn ngược dòng đáng khen ngợi ở trận lượt về, họ vẫn không thể san lấp cách biệt quá lớn từ trận thua trước đó.

Lần thứ 2 còn gây đau đớn hơn nhiều đối với Flick. Đội bóng của Simeone giành chiến thắng 2-0 ngay tại Camp Nou trong trận lượt đi tứ kết Champions League - một kết quả mà Barcelona không thể đảo ngược khi hành quân đến sân Metropolitano. Điều này chính thức đặt dấu chấm hết cho hy vọng vô địch Champions League của Barcelona.

LINH SƠN